Роумінг з ЄС: наскільки подорожчає мобільний інтернет для українців

Європейська комісія запропонувала інтегрувати нашу державу в зону роумінгу ЄС із 1 січня 2026 року. Це дасть змогу українцям телефонувати, надсилати текстові повідомлення та використовувати мобільні дані з українських номерів у 27 країнах ЄС без додаткової плати, а також поширить ці переваги на європейців, які перебуватимуть в Україні. Але й без особливостей тут не обійшлося, розповів ДТ керівник порталу HiTech.Expert Герман Богапов. «Мінфін» вибрав головне.

За словами речника ЄК, 7 листопада 2024 року Єврокомісія отримала від України повідомлення з проханням оцінити наближення її законодавства до законодавства ЄС у підсекторі роумінгу. А 6 червня 2025 року Україна доповнила своє повідомлення офіційною публікацією останнього необхідного закону про НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку), нещодавно підписаного президентом Володимиром Зеленським.

Служби Єврокомісії провели оцінку повідомлень української сторони про підписання необхідних законів і підтвердили, що умови для надання режиму внутрішнього ринку виконано. Тепер ЄК запропонувала Раді ЄК ухвалити рішення про те, що сторони мають надати одна одній режим внутрішнього ринку щодо роумінгу.

Згідно з пропозицією ЄК, Україна фактично приєднається до зони ЄС «Роумінг як вдома» 1 січня 2026 року. Це дасть змогу операторам як ЄС, так і України технічно впровадити вимоги «Роумінгу як вдома» протягом пів року.

Які обмеження можуть бути

Але як саме працює правило «роумінг як вдома» (Roam Like At Home)? Це означає, що дзвінки, SMS та інтернет-дані тарифікуються за внутрішніми тарифами, тобто так само, як і в Україні. Це стосується як здійснених, так і отриманих дзвінків та повідомлень.

Але водночас є деякі обмеження. Насамперед — «добросовісне використання». Адже правило «роумінг як вдома» розраховане на людей, які тимчасово подорожують. Тобто якщо ви проводите більше часу вдома, ніж за кордоном, або більше використовуєте свій телефон вдома, ви вважаєтесь «добросовісним користувачем» і платите за внутрішніми тарифами.

Отже, українці, які виїхали до ЄС під час повномасштабного вторгнення й осіли у європейських країнах, не зовсім підпадають під цей термін.

У чому полягають основні особливості політики добросовісного використання.

Хоча дзвінки та SMS переважно необмежені за внутрішніми тарифами, для використання даних можуть застосовуватися обмеження згідно з «політикою добросовісного використання». Це означає, що після певного обсягу даних ваш оператор може стягувати додаткову плату. Зверніть увагу, що ця надбавка не може бути вищою за оптове обмеження, яке 2025 року становить 1,30 євро за ГБ (без ПДВ). Із 2027 року цей ліміт зменшиться до 1 євро за ГБ.

Як відомо, в Україні дуже низькі ціни на мобільний інтернет. Тарифи стартують від 200 грн на місяць і навіть нижче та пропонують при цьому від 20 ГБ на місяць. А від 300 грн і вище можна отримати безлімітний трафік. Тобто ціна за 1 гігабайт не перевищує 10 грн.

Отже, можна спрогнозувати, що мобільні оператори надаватимуть дзвінки та SMS за українськими тарифами, а от щодо мобільного інтернету застосовуватимуть певний ліміт, який буде значно меншим за наявний внутрішній обсяг (звісно, вони мають попередити користувачів про нові умови). На нашу думку, це може бути від 3 до 5 ГБ — залежно від тарифу та оптової ціни.

Після досягнення цього ліміту стягуватиметься додаткова плата, але не більш як 1,30 євро за ГБ (2025 року), що наразі становить 62 грн. Найімовірніше, оператори запропонують додаткові пакети на мобільний інтернет, що прив’язуватиметься до цієї ціни.

Розрахунок гігабайтів

Крім того, в описі RLAH зазначено формулу, скільки даних мають надавати оператори в роумінгу в межах безлімітних тарифів:

«Якщо у вас є контракт на мобільний телефон, за яким ви вносите фіксовану щомісячну плату, й він включає пакетні послуги з необмеженим обсягом даних, ваш мобільний оператор може обмежити обсяг даних, які ви можете використовувати під час роумінгу. Точний обсяг залежатиме від того, скільки ви платите за свій мобільний контракт. Обсяг даних має бути щонайменше вдвічі більшим за обсяг, отриманий шляхом ділення ціни вашого мобільного контракту (без ПДВ) на оптову надбавку за роумінг даних (1,30 євро + ПДВ)».

Підрахуймо за цією формулою, що вийде для контракту вартістю 350 грн на місяць, який включає необмежені дзвінки, SMS і дані. В разі дії RLAH ви маєте отримати необмежені дзвінки та SMS і відповідний об'єм даних, який за поточним курсом розраховується так:

2 x (350 грн / 62 грн) = 11,3 ГБ.

Із цього випливає: що більший тарифний пакет, то більше трафіку ви отримаєте в роумінгу. Але необмеженої передачі даних точно не буде.

Крім того, згідно з правилами RLAH, оператор може відстежувати ваше використання роумінгу протягом чотирьох місяців. Якщо ви в цей період провели більше часу за кордоном, ніж вдома, і ваше використання роумінгу перевищує внутрішнє використання, оператор може зв’язатися з вами. Якщо ситуація не зміниться, з вас можуть стягувати додаткову плату за роумінг.

Але при цьому додаткові збори не можуть перевищувати:

0,019 євро за хвилину здійснених голосових дзвінків;

0,003 євро за текстове повідомлення;

1,30 євро за ГБ даних (2025 року).

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Ваш оператор також має автоматично застосувати ліміт відключення в роумінгу. Це означає, що коли ви досягнете загального споживання додаткових 50 євро (або іншого обраного вами ліміту), вас повідомлять про припинення послуг роумінгу.

Звісно, ви можете обрати продовження користування, навіть якщо це призведе до додаткових витрат.