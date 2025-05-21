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21 травня 2025, 12:44

Доходи інтернет-провайдерів у 2024 році склали 258 млрд грн

У 2024 році провайдери отримали 258 млрд грн доходу, що у 2,6 раза більше ніж минулоріч. Прибуток галузі подвоюється щороку, починаючи з 2022 року, та у 2024 сягнув майже 45 млрд грн. 10 найдохідніших компаній забезпечили 35% доходу від загального обсягу ринку, що становить майже 92 млрд грн у грошовому еквіваленті. Про це йдеться у дослідженні VKURSI.

У 2024 році провайдери отримали 258 млрд грн доходу, що у 2,6 раза більше ніж минулоріч.
Фото: depositphotos

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Дохід провайдерів

У 2024 році сукупний дохід галузі інтернет-провайдерів, зареєстрованих в Україні сягнув позначки у 258 млрд грн, що у 2,6 раза більше, ніж у 2023 році (99,2 млрд грн).

Для порівняння, у 2022 році обсяг доходу становив 87 млрд грн. Загалом у 2024 на ринку діяли 2 652 таких компанії. Водночас 376 провайдерів телекомунікацій припинили діяльність або перебували у процесі припинення. Також у 2024 році було зареєстровано 244 нових компанії.

Починаючи з 2022 року, показник чистого прибутку галузі демонструє стабільне зростання — більш ніж удвічі щорічно. У 2022 році він становив 9,3 млрд грн, у 2023 році — 20 млрд грн, а за підсумками 2024 року сягнув 44,9 млрд грн.

Топ-10 найдохідніших провайдерів

За результатами дослідження аналітики сформували рейтинг 10 найдохідніших постачальників послуг інтернету, кожен з яких продемонстрував річний дохід від 700 млн грн і вище. У 2024 році десять компаній із найвищими доходами забезпечили 35% від загального обсягу ринку, що становить 91,7 млрд грн за підсумками року:

  • ПрАТ «Київстар» — 39,2 млрд грн
  • ПрАТ «ВФ Україна» — 23 млрд грн
  • ТОВ «Лайфселл» — 14 млрд грн
  • АТ «Укртелеком» — 5,9 млрд грн
  • ПрАТ «Датагруп» — 3,5 млрд грн
  • ТОВ «Воля-Кабель» — 1,6 млрд грн
  • ТОВ «Проксімус» — 1,38 млрд грн
  • ТОВ «Хуавей Україна» — 1,3 млрд грн
  • ТОВ «Компател юкрейн» — 890 млн грн
  • ПрАт «Фарлеп-інвест» — 720 млрд грн

У порівнянні з 2023 роком більшість компаній продемонстрували приріст доходу. Найбільш помітне зростання у компаній «Датагруп» та «Проксімус», у яких виторг зріс майже вдвічі. Дохід компанії «Воля-Кабель» знизився до 1,9 млрд грн (-16%) на тлі злиття у 2024 році компаній «Датагруп-Volia-lifecell»; водночас група поступово відмовляється від використання бренду домашнього інтернету «Воля-Кабель».

Ще 35 компаній отримали виторг від 100 млн грн, що сумарно становить — 8,8 млрд грн.

До списку 10 найприбутковівших інтернет-провайдерів за підсумками 2024 року увійшли:

  • ПрАТ «Київстар» — 11,3 млрд грн
  • ПрАТ «ВФ Україна» — 3,8 млрд грн
  • ТОВ «Лайфселл» — 2,4 млрд грн
  • ТОВ «Проксімус» — 487 млн грн
  • АТ «Укртелеком» — 389 млн грн
  • ТОВ «Хуавей Україна» — 342 млн грн
  • ТОВ «Контент делівері нетворк» — 121 млн грн
  • ТОВ «Тримоб» — 108 млн грн
  • ТОВ «Бізнес і технології» — 61 млн грн
  • ПП «Дикий сад» — 57 млн грн.

У порівнянні з 2023 роком прибуток більшості компаній у 2024 році залишається відносно стабільними. Проте спостерігаються помітні зміни:

  • «Proximus» демонструє зростання прибутку на 168% — до 487 млн грн у 2024 році.
  • «Укртелеком», який завершив 2023 рік зі збитком у 300 млн грн, у 2024 році показав прибуток у розмірі 389 млн грн, що становить зростання на 231%.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Aldruino
Aldruino
21 травня 2025, 13:51
#
ПрАт «Фарлеп-інвест» — 720 млрд грн
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