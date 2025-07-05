Трамп підписав бюджетний закон на $3,4 трлн: податкові пільги та скорочення соцпрограм

Президент США Дональд Трамп підписав у п’ятницю масштабний бюджетний законопроєкт обсягом $3,4 трильйона, який передбачає продовження податкових пільг, нові послаблення для працівників із чайовими, а також додаткове фінансування боротьби з нелегальною міграцією. Про це повідомляє Bloomberg.

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Цей документ охоплює ключові обіцянки Трампа з передвиборчої кампанії 2024 року. Його ухвалення стало важливою політичною перемогою для президента, другий термін якого досі характеризувався переважно указами, а не законодавчими ініціативами.

Підписання відбулося під час урочистої церемонії в Білому домі, присвяченої до Дня незалежності США.

«Це — виконані обіцянки», — сказав Трамп, назвавши новий закон найбільшою перемогою.

Що передбачає новий бюджет

Податкові пільги . Документ продовжує податкові знижки, ухвалені ще під час першої каденції Трампа, а також вводить нові — для чайових, овертайму та певних автокредитів.

. Документ продовжує податкові знижки, ухвалені ще під час першої каденції Трампа, а також вводить нові — для чайових, овертайму та певних автокредитів. Пільги для родин і пенсіонерів . Підвищується податкове вирахування на місцеві та державні податки — з $10 тис. до $40 тис. на найближчі 5 років, що особливо важливо для штатів з високим оподаткуванням, як-от Нью-Йорк, Каліфорнія та Нью-Джерсі.

. Підвищується податкове вирахування на місцеві та державні податки — з $10 тис. до $40 тис. на найближчі 5 років, що особливо важливо для штатів з високим оподаткуванням, як-от Нью-Йорк, Каліфорнія та Нью-Джерсі. Скорочення соціальних програм . За підрахунками Бюджетного управління Конгресу, близько 11,8 млн американців можуть втратити медичну страховку Medicaid (медичне страхування для малозабезпечених) через нові вимоги до працевлаштування, обмеження компенсацій та впровадження співоплат. Також передбачено урізання фінансування продовольчої допомоги та штрафи для штатів із частими помилками в розрахунках.

. За підрахунками Бюджетного управління Конгресу, близько 11,8 млн американців можуть втратити медичну страховку Medicaid (медичне страхування для малозабезпечених) через нові вимоги до працевлаштування, обмеження компенсацій та впровадження співоплат. Також передбачено урізання фінансування продовольчої допомоги та штрафи для штатів із частими помилками в розрахунках. Військові витрати та міграція . Документ передбачає сотні мільярдів доларів на армію та силові структури, а також розширення фінансування імміграційної служби.

. Документ передбачає сотні мільярдів доларів на армію та силові структури, а також розширення фінансування імміграційної служби. Скасування зелених стимулів. Бюджет скорочує стимули для компаній, які інвестували в відновлювану енергетику — вітрові станції, сонячні електростанції та електромобілі.

Політичні ризики

Попри успіх, новий закон викликав значну критику. Опитування свідчать, що план Трампа непопулярний серед американців, а деякі республіканці в Сенаті попереджають про можливий електоральний удар. Демократи вже готуються використовувати цей закон проти Республіканської партії напередодні проміжних виборів 2026 року.

Сам Трамп, однак, вважає ухвалений бюджет «паливом для економічного злету» і відкидає прогнози щодо збільшення державного боргу.

«Наша економіка злетить, як ракета», — заявив він.

Згідно з оцінкою Бюджетного управління Конгресу США, лише податкові положення цього законопроєкту збільшать дефіцит державного бюджету на $3,8 трлн до 2034 року. Це викликає серйозні побоювання серед інвесторів щодо стійкості американських державних фінансів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що республіканці в Сенаті США у вівторок, 1 липня, після більш ніж 24-годинних дебатів, ухвалили масштабний законопроєкт президента Дональда Трампа про податкові пільги та скорочення державних витрат.

Після чого Палата представників США остаточно ухвалила податковий законопроєкт Трампа.