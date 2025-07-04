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4 липня 2025, 10:45

Трамп пообіцяв сьогодні розіслати «тарифні листи» торговельним партнерам

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація в п'ятницю, 4 липня, розпочне розсилати офіційні листи торговельним партнерам. У них будуть вказані односторонні тарифні ставки, які ці країни повинні будуть сплачувати з 1 серпня. Про це пише агентство Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація в п'ятницю, 4 липня, розпочне розсилати офіційні листи торговельним партнерам.

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Тарифи до 70%

За словами Трампа, у п'ятницю буде відправлено близько 10−12 таких листів, а решта надійде протягом наступних кількох днів. Президент очікує, що всі листи будуть доставлені до 9 липня — крайнього терміну, який він раніше встановив для країн, щоб ті уклали торговельні угоди зі США та уникли підвищених мит.

«Вони будуть варіюватися від, можливо, 60 або 70% тарифів до 10 і 20% тарифів», — заявив Трамп, не уточнивши, які саме країни чи товари підпадуть під найвищі ставки.

Як зазначає Bloomberg, верхня межа цього діапазону (60−70%) є вищою за будь-які мита, якими президент погрожував раніше. Початково максимальна ставка, озвучена у квітні, становила 50%.

Кінець 90-денної паузи

Дональд Трамп уперше оголосив про плани запровадити підвищені так звані «взаємні» тарифи 2 квітня, але надав торговельним партнерам 90-денну паузу для проведення переговорів, встановивши на цей час тимчасові 10%-ві мита. Термін цієї паузи спливає 9 липня.

Наразі адміністрація Трампа вже оголосила про укладення угод з Великою Британією та В'єтнамом. Також було досягнуто «перемир'я» з Китаєм, в результаті якого обидві країни послабили взаємні тарифи.

Чому це важливо

Ця заява Дональда Трампа знаменує перехід від погроз до конкретних дій та початок активної фази його агресивної торговельної політики. Вибір дати — 4 липня, День незалежності США — є дуже символічним і підкреслює ідеологію «Америка передусім».

Оголошення про можливі тарифи на рівні 60−70% є серйозною ескалацією, що створює величезну невизначеність для глобального бізнесу та може призвести до руйнування ланцюгів постачання і нової хвилі інфляції у світі.

Цей крок ставить країни, що ще не уклали угоди (зокрема, Європейський Союз), перед жорстким вибором: або погодитися на невигідні умови Вашингтона, або готуватися до запровадження високих мит і, можливо, вдаватися до контрзаходів, ризикуючи розв'язати повномасштабну торговельну війну. Світ спостерігає за тим, хто першим поступиться в цьому протистоянні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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