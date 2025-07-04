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4 липня 2025, 9:33

Палата представників США остаточно ухвалила податковий законопроєкт Трампа

Палата представників США підтримала податкову ініціативу Дональда Трампа — це перша велика законодавча перемога президента в його другій каденції, повідомляє CNN.

Палата представників США підтримала податкову ініціативу Дональда Трампа — це перша велика законодавча перемога президента в його другій каденції, повідомляє CNN.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПісля тривалих дебатів законопроєкт ухвалили з мінімальною перевагою — 218 голосів «за» проти 214 «проти».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Після тривалих дебатів законопроєкт ухвалили з мінімальною перевагою — 218 голосів «за» проти 214 «проти». Серед противників — два республіканці: Томас Массі (Кентуккі) та Брайан Фітцпатрік (Пенсильванія).

Очікується, що Трамп підпише закон 4 липня — у День незалежності США — під час урочистостей у Білому домі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що республіканці в Сенаті США у вівторок, 1 липня, після більш ніж 24-годинних дебатів, ухвалили масштабний законопроєкт президента Дональда Трампа про податкові пільги та скорочення державних витрат.

Основні положення законопроєкту

Документ передбачає продовження податкових пільг, запроваджених під час першої каденції Трампа, а також низку нових. Водночас він передбачає збільшення витрат на безпеку кордонів та оборону.

Фінансувати ці кроки планується, зокрема, коштом скорочення соціальних програм, таких як Medicaid (медичне страхування для малозабезпечених) та програма продовольчих талонів, що викликало різку критику з боку Демократичної партії.

Економічний вплив та критика

Згідно з оцінкою Бюджетного управління Конгресу США, лише податкові положення цього законопроєкту збільшать дефіцит державного бюджету на $3,8 трлн до 2034 року. Це викликає серйозні побоювання серед інвесторів щодо стійкості американських державних фінансів.

Чому це важливо

Ухвалення цього законопроєкту є великою перемогою для президента Трампа та чітким сигналом щодо напрямку економічної політики США на найближчі роки. Пріоритетом стають податкові скорочення та витрати на оборону й безпеку, тоді як соціальні програми та фіскальна дисципліна відходять на другий план.

Прогноз Бюджетного управління Конгресу про збільшення дефіциту на $3,8 трлн є потужним попередженням для фінансових ринків. Він підтверджує побоювання інвесторів щодо зростання національного боргу США, що може посилити тиск на долар та створити довгострокову нестабільність.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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