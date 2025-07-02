Сенат США з мінімальною перевагою схвалив податковий законопроєкт Трампа

Республіканці в Сенаті США у вівторок, 1 липня, після більш ніж 24-годинних дебатів, ухвалили масштабний законопроєкт президента Дональда Трампа про податкові пільги та скорочення державних витрат. Голосування завершилося з мінімальною перевагою, а вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це у середу, 2 липня, повідомляє Reuters.

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Деталі голосування

Законопроєкт було ухвалено з рахунком 51−50. Проти нього проголосували всі демократи, до яких приєдналися троє сенаторів-республіканців. Оскільки голоси розділилися порівну (50 на 50), вирішальним став голос віцепрезидента.

Лідер сенатської більшості Джон Тьюн захистив законопроєкт, заявивши, що він є виконанням передвиборчих обіцянок Трампа.

«Жодних податків на чайові, жодних податків на понаднормові, нижчі податки для людей похилого віку, для одержувачів соціального забезпечення. Усе це націлено на американців, їх сім'ї, що працюють», — сказав він.

Основні положення законопроєкту

Документ передбачає продовження податкових пільг, запроваджених під час першої каденції Трампа, а також низку нових. Водночас він передбачає збільшення витрат на безпеку кордонів та оборону.

Фінансувати ці кроки планується, зокрема, коштом скорочення соціальних програм, таких як Medicaid (медичне страхування для малозабезпечених) та програма продовольчих талонів, що викликало різку критику з боку Демократичної партії.

Економічний вплив та критика

Згідно з оцінкою Бюджетного управління Конгресу США, лише податкові положення цього законопроєкту збільшать дефіцит державного бюджету на $3,8 трлн до 2034 року. Це викликає серйозні побоювання серед інвесторів щодо стійкості американських державних фінансів.

Тепер законопроєкт повернеться до Палати представників для подальшого розгляду, перш ніж потрапити на підпис до президента.

Чому це важливо

Ухвалення цього законопроєкту Сенатом, навіть з мінімальною перевагою, є великою перемогою для президента Трампа та чітким сигналом щодо напрямку економічної політики США на найближчі роки. Пріоритетом стають податкові скорочення та витрати на оборону й безпеку, тоді як соціальні програми та фіскальна дисципліна відходять на другий план.

Цей крок закладає основу для серйозної політичної та економічної битви. Вкрай нестійка підтримка в Сенаті та очікуваний опір у Палаті представників роблять фінальну долю закону невизначеною.

Прогноз Бюджетного управління Конгресу про збільшення дефіциту на $3,8 трлн є потужним попередженням для фінансових ринків. Він підтверджує побоювання інвесторів щодо зростання національного боргу США, що може посилити тиск на долар та створити довгострокову нестабільність.