Дрони для ЗСУ: Україна підписала угоду про спільне виробництво з американською компанією

Україна та американська компанія Swift Beat, LLC уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство. Ця угода спрямована на значне розширення виробництва безпілотних систем для потреб України. Про це повідомляє Офіс президента.

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Угоду у Данії у присутності президента Володимира Зеленського підписали міністр оборони України Рустем Умєров та CEO американської компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт.

Документ передбачає, що компанія Swift Beat розширить свої виробничі потужності, а сучасні дрони постачатимуться Україні пріоритетно, на спеціальних умовах та за собівартістю.

Сотні тисяч дронів для ЗСУ

Завдяки цьому партнерству, кількість необхідних безпілотних систем для Збройних Сил України значно зросте. Йдеться про сотні тисяч дронів уже цього року, з подальшим збільшенням обсягів у 2026-му.

Компанія вироблятиме для ЗСУ різноманітні типи дронів:

Дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет.

Квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики.

Ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.

Також планується розробка нових інноваційних рішень, зокрема перехоплювачів крилатих і балістичних ракет, автоматичних турелей та розвідувальних платформ.

«Це документ про копродакшн між Україною та США. Це буде кілька кампаній. Зосереджуються на дронах різного типу. Але те, що найголовніше, — це цей рік і наступний. Цей рік — сотні тисяч. І наступний рік — буде збільшення», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що головний компонент документа — це виробництво дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність в Україні.

«Зараз ми підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття „шахедів“ у великій кількості. Тому я вважаю, що це хороший початок — працювати в цьому напрямі», — зауважив глава держави.

Він акцентував, що деякі українські оборонні підприємства отримають доступ до нових технологій, що дасть змогу розширити виробництво.

Swift Beat

Swift Beat, LLC — це американська компанія, що має значну присутність в Україні. Вона спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом. Компанія активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводячи тестування дронів безпосередньо на території України.