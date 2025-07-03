Ощадбанк виграв апеляцію у росії у справі на $1,5 млрд за втрачені активи в Криму

1 липня 2025 року Апеляційний суд Парижа підтримав позицію Ощадбанку , відхиливши апеляцію рф та залишивши в силі рішення Арбітражного трибуналу Парижа від 26 листопада 2018 року, яке зобов’язало країну-агресора компенсувати збитки, який банк поніс внаслідок анексії українського Криму. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Також апеляційний суд вказав, що рішення Арбітражного трибуналу Парижа від 26 листопада 2018 року є визнаним на території Франції та додатково стягнув із російської федерації 300 тис. євро судових витрат.

Вчора це рішення стало публічним і було висвітлено в міжнародних ЗМІ.

«Перемога Ощадбанку у справі проти російської федерації ще раз доводить: прагнення змусити державу-агресора відповісти в юридичній площині за збитки, що були завдані через окупацію частини території України, має хорошу перспективу. Сума збитків, призначених до стягнення за рішенням суду, перевищує 1,5 мільярдів доларів США, і Ощад і в подальшому робитиме все можливе, щоб стягнути цю суму з рф», — зазначила Роза Тапанова, членкиня наглядової ради Ощадбанку.

«Рішення Апеляційного суду Парижа, як і арешт Ощадом російських активів у Франції на суму понад 87 млн євро, що відбувся нещодавно, є частиною системної роботи банку з компенсації збитків, завданих агресором. Ми є першою банківською установою, яка виграла подібну справу проти російської федерації, і вважаємо наш прогрес у цій справі дороговказом, який дає надію багатьом українським бізнесам досягти справедливості щодо відшкодування втрат від російського вторгнення в Україну», — наголосив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.