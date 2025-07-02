Кабмін затвердив план інвестицій на понад 580 мільярдів: Куди підуть гроші

У середу, 2 липня, Кабінет Міністрів України затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026−2028 роки. Документ схвалено Стратегічною інвестиційною радою та затверджено Урядом одночасно зі схваленням Бюджетної декларації на 2026−2028 роки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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План має на меті оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у витрачанні публічних коштів і посилення інтеграції інвестицій у систему стратегічного планування. Такий підхід дозволить зосередити фінансування на пріоритетних проєктах і програмах для громадян.

План охоплює 12 пріоритетних галузей, включаючи транспорт, енергетику, житло, муніципальну інфраструктуру, охорону здоров’я, освіту і науку, правову діяльність і судочинство, публічні фінанси, довкілля, публічні послуги та цифровізацію, громадську безпеку, а також соціальну сферу.

Саме на ці сектори будуть спрямовані публічні інвестиції протягом наступних трьох років. Відбір секторів здійснювався з урахуванням потреб, пріоритетів і бюджетних можливостей держави, а також згідно з вимогами Бюджетного кодексу.

Також визначено 51 пріоритетний напрям, що узгоджені з Планом відновлення України, Державною стратегією регіонального розвитку та відповідними секторальними стратегіями.

Особливий акцент зроблено на наскрізних стратегічних цілях — енергоефективності, кліматичній адаптації, гендерній рівності та безбар'єрності.

Обсяг фінансування публічних інвестицій на 2026−2028 роки становить 581,3 млрд грн, зокрема:

214,7 млрд грн — у 2026 році;

197,2 млрд грн — у 2027 році;

169,4 млрд грн — у 2028 році.

Публічні інвестиції у 581,3 млрд грн на 2026−2028 роки будуть забезпечені за рахунок:

234,2 млрд грн — загального фонду державного бюджету;

248,1 млрд грн — коштів під державні гарантії;

91,4 млрд грн — ресурсів міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних країн;

6,9 млрд грн — Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації;

0,6 млрд грн — Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;

0,1 млрд грн — Державного фонду розвитку водного господарства.

Фінансування з бюджету зможуть отримати лише ті ініціативи, що відповідають визначеним напрямам та гарантують прозорість і результативність витрат.

Формування пріоритетних напрямів публічного інвестування здійснювалося на основі пропозицій галузевих міністерств та з урахуванням відповідних секторальних стратегій, Державної стратегії регіонального розвитку України, результатів швидкої оцінки потреб (RDNA4), Плану України (Ukraine Facility), визначені пріоритети Української платформи донорів.

Середньостроковий план визначає пріоритети, що дозволяють ефективно спрямовувати державні кошти на найважливіші для країни проєкти.

Він формує основу для підготовки та оцінки інвестиційних проєктів і створення Єдиного державного портфеля публічних інвестицій.