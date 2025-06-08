Середньомісячна заробітна плата в Україні за перший квартал 2025 року сягнула 23 460 гривень. Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на дані Державної служби статистики.
8 червня 2025, 9:32
Середня зарплата в Україні за рік зросла на 24% — Держстат
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Найвищі зарплати
Найвищі середні заробітні плати зафіксовано у таких секторах:
- Інформація та телекомунікації: 65 579 грн (зростання на 32,6% порівняно з першим кварталом 2024 року).
- Авіаційний транспорт: 52 561 грн (+51,5%).
- Фінансова та страхова діяльність: 50 289 грн (+28,6%).
Найнижчі зарплати
Найнижчий рівень середньої заробітної плати спостерігається у таких сферах:
- Охорона здоровья та надання соцдопомоги: 17 070 грн (+12,6%).
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 16 101 грн (+17,8%)
- Освіта: 14 307 грн (+13,1%).
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Скорочення зарплат
У першому кварталі 2025 року водний транспорт став єдиною галуззю в Україні, де зафіксовано зниження середньомісячної заробітної плати. Зарплати у цій сфері скоротилися на 6,1%, становлячи 24 504 грн. Це перше скорочення зарплат за агрегованими галузями з початку 2024 року.
Джерело: Мінфін
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