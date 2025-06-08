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8 червня 2025, 9:32

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 24% — Держстат

Середньомісячна заробітна плата в Україні за перший квартал 2025 року сягнула 23 460 гривень. Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на дані Державної служби статистики.

Середньомісячна заробітна плата в Україні за перший квартал 2025 року сягнула 23 460 гривень.
Фото: НБУ

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Найвищі зарплати

Найвищі середні заробітні плати зафіксовано у таких секторах:

  • Інформація та телекомунікації: 65 579 грн (зростання на 32,6% порівняно з першим кварталом 2024 року).
  • Авіаційний транспорт: 52 561 грн (+51,5%).
  • Фінансова та страхова діяльність: 50 289 грн (+28,6%).

Найнижчі зарплати

Найнижчий рівень середньої заробітної плати спостерігається у таких сферах:

  • Охорона здоровья та надання соцдопомоги: 17 070 грн (+12,6%).
  • Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 16 101 грн (+17,8%)
  • Освіта: 14 307 грн (+13,1%).

Читайте також: В Україні зросла середня зарплата для нарахування пенсій

Скорочення зарплат

У першому кварталі 2025 року водний транспорт став єдиною галуззю в Україні, де зафіксовано зниження середньомісячної заробітної плати. Зарплати у цій сфері скоротилися на 6,1%, становлячи 24 504 грн. Це перше скорочення зарплат за агрегованими галузями з початку 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+105
KValera
KValera
8 червня 2025, 9:50
#
Чиновник съел мясо, а я капусту. В среднем мы поели голубцы
+
+51
Kikudzuki
Kikudzuki
8 червня 2025, 10:14
#
Ну и какой % населения работает в авиации или финансистами?.. А у всех остальных зарплаты «выросли» только со слов СМИ…
+
+15
Aleksandr09
Aleksandr09
8 червня 2025, 10:51
#
Жаль преподаватели не читают минфин, так бы подтвердили
+
0
kadaad1988
kadaad1988
8 червня 2025, 10:59
#
А у кого вообще зарплаты четвертый год нет? Что у таких выросло?
+
0
TAN72
TAN72
8 червня 2025, 11:12
#
Пособие за границей у нас называют зарплатой 😡
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