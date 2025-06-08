Середня зарплата в Україні за рік зросла на 24% — Держстат

Середньомісячна заробітна плата в Україні за перший квартал 2025 року сягнула 23 460 гривень. Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на дані Державної служби статистики.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Найвищі зарплати

Найвищі середні заробітні плати зафіксовано у таких секторах:

Інформація та телекомунікації: 65 579 грн (зростання на 32,6% порівняно з першим кварталом 2024 року).

Авіаційний транспорт: 52 561 грн (+51,5%).

Фінансова та страхова діяльність: 50 289 грн (+28,6%).

Найнижчі зарплати

Найнижчий рівень середньої заробітної плати спостерігається у таких сферах:

Охорона здоровья та надання соцдопомоги: 17 070 грн (+12,6%).

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 16 101 грн (+17,8%)

Освіта: 14 307 грн (+13,1%).

Читайте також: В Україні зросла середня зарплата для нарахування пенсій

Скорочення зарплат

У першому кварталі 2025 року водний транспорт став єдиною галуззю в Україні, де зафіксовано зниження середньомісячної заробітної плати. Зарплати у цій сфері скоротилися на 6,1%, становлячи 24 504 грн. Це перше скорочення зарплат за агрегованими галузями з початку 2024 року.