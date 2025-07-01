Фонд держмайна дискваліфікував компанію «Петро ойл енд кемікалс», яка належить грузинському бізнесмену Давид Бежуашвілі та стала переможцем аукціону з продажу 100% акцій «Укрбуду». Про це свідчить інформація на порталі Prozorro.Продажі.
1 липня 2025, 16:43
Фонд держмайна відмовив грузинському бізнесмену у приватизації «Укрбуду»
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Деталі
30 червня компанію грузинського бізнесмена, яка запропонувала за «Укрбуд» 805 млн грн, дискваліфікували. Це відбулося після отримання службової записки від Департаменту економічної безпеки.
До переможця аукціону встановлені обмеження згідно з п. 11 ч. 2 ст. 8 Закону «Про приватизацію». Закон передбачає, що не можуть бути покупцями підсанкційні фізичні та юридичні особи та пов’язані з ними особи.
ТОВ «Техно-онлайн», яке запропонувало під час торгів на 1 грн менше, отримало право на приватизацію активу.
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Нагадаємо
- 18 червня відбувся аукціон з великої приватизації ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». Вартість лота склала 805 млн грн.
- У ході торгів змагалися п'ять учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових 262 646 000 гривень, до фінальних 805 001 000 гривень. Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро ойл енд кемікалс», яка входить до Georgian Industrial Group.
Джерело: Мінфін
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