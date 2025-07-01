Фонд держмайна відмовив грузинському бізнесмену у приватизації «Укрбуду»

Фонд держмайна дискваліфікував компанію «Петро ойл енд кемікалс», яка належить грузинському бізнесмену Давид Бежуашвілі та стала переможцем аукціону з продажу 100% акцій «Укрбуду». Про це свідчить інформація на порталі Prozorro.Продажі.

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Деталі

30 червня компанію грузинського бізнесмена, яка запропонувала за «Укрбуд» 805 млн грн, дискваліфікували. Це відбулося після отримання службової записки від Департаменту економічної безпеки.

До переможця аукціону встановлені обмеження згідно з п. 11 ч. 2 ст. 8 Закону «Про приватизацію». Закон передбачає, що не можуть бути покупцями підсанкційні фізичні та юридичні особи та пов’язані з ними особи.

ТОВ «Техно-онлайн», яке запропонувало під час торгів на 1 грн менше, отримало право на приватизацію активу.

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