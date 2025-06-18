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18 червня 2025, 16:16

«Укрбуд» продали за 805 мільйонів. Новим власником стане грузинський бізнесмен Бежуашвілі

У середу, 18 червня, відбувся аукціон з великої приватизації ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». Вартість лота склала 805 млн грн. Про це повідомила пресслужба ФДМ.

У середу, 18 червня, відбувся аукціон з великої приватизації ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд», повідомила пресслужба ФДМ.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіУ ході торгів змагалися п'ять учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових 262 646 000 гривень, до фінальних 805 001 000 гривень.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

У ході торгів змагалися п'ять учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових 262 646 000 гривень, до фінальних 805 001 000 гривень. Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро ойл енд кемікалс», яка входить до Georgian Industrial Group.

Покупець Укрбуду зобов’язаний зберегти компанію, погасити борги та не звільняти працівників. Укрбуд об'єднує 10 дочірніх підприємств. Серед них — проєктні інститути, навчальні центри та нерухомість у різних регіонах України. Частину з цих об'єктів уже здають в оренду.

Що відомо про нового власника Укрбуду

Новим власником держкомпанії стане грузинський бізнесмен Давид Бежуашвілі. Він є засновником Georgian Industrial Group — великої промислової групи, яка працює в енергетиці, логістиці, металі та нерухомості.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+25
Bitcoin
Bitcoin
18 червня 2025, 16:26
#
Это русские заходят через Грузию?
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