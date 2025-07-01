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1 липня 2025, 18:10

Як закон про подвійне громадянство може змінити ринок землі в Україні

Парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає можливість для українців легально мати подвійне громадянство. Які очевидні та неочевидні ціли появи цього документу і можливі наслідки для економіки, розповів керуючий партнер КАС Груп Володимир Гаркуша.

Парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає можливість для українців легально мати подвійне громадянство.

На сьогодні понад сто країн передбачають можливість множинного громадянства, і суттєво менше — тільки одне. У цьому напрямку рухається й Україна. Нинішній законопроєкт — не перша спроба легалізувати подвійне громадянство, але попередні редакції були досить «сирими». Втім, яким би досконалим не був закон, він суперечить Конституції.

Основний закон передбачає наявність виключно одного громадянства — України. Отже, необхідне або рішення Конституційного Суду, або внесення змін в Конституцію. Конституційний Суд наразі недієздатний — немає кворуму. Для внесення змін до Конституції необхідні голоси двох третин депутатського складу парламенту. Та й взагалі розділ XIII унеможливлює зміни Конституції в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Процедурні питання отримання і втрати українського громадянства детально описані в законопроєкті. Тому винесемо за дужки проблеми громадян України в окупації, екзамени, знання мови та інші питання, і зупинимось тільки на моментах, які хотіли бачити автори законопроєкту в його реалізації, та неочевидні, на перший погляд, можливі результати.

Заявлені цілі та можливі наслідки

Заявлене декларативно «спонукання для повернення громадян України додому» беремо під сумнів. Вирішення цього питання знаходиться в іншій площині, насамперед — це припинення бойових дій в будь-якому вигляді, окреме законодавче врегулювання процесу повернення «ухилянтів» та «економічних біженців», тих, що влучніше називають «батальйон Монако».

Врегулювання статусу біженців закон частково вирішує, але є маса нюансів що потребують деталізації в підзаконних нормативних документах, яких поки що не маємо. Тому коментувати також поки що нічого.

Є рація в мотивах щодо врегулювання питань з іноземцями-добровольцями, що вже воюють в лавах ЗСУ, особливо з розрахунку потенційного залучення військових спеціалістів вузьких спеціальностей — льотчиків, операторів ППО тощо.

Цікавіше і не зрозуміло до кінця щодо держпосадовців як існуючих (що мають непублічно другий паспорт), так і потенційних — із числа іноземних «українців», які матимуть доступ до інформації, що належить до державної таємниці. Вимоги і обмеження, в принципі, вже прописані в інших законах. Але, знову ж, чекаємо на додаткові нормативні документи.

Як такий, що можливий в перспективі, визначимо розрахунок на іноземну робочу силу. Виходячи з очевидної демографічної ями, яку вже маємо, таку ситуацію варто передбачати. Але ті ж турки, свого часу, були залучені до відбудови Німеччини вже після закінчення Другої світової. Турки або філіппінці не приїдуть працювати на заводи під шахедно-ракетними обстрілами. Хоча вони отримають очевидний бонус у вигляді безвізу в Європу, який їм не світить з їх існуючими паспортами.

Цікавий момент набуття якоїсь кількості потенційних виборців із числа «старої» діаспори, або, в принципі, з осіб, що можуть скористатись законом (за виключенням громадян рф та інших «недружніх» держав). Вони дійсно можуть внести інтригу в процес виборів. Згадаємо, як ми слідкували за виборами в Молдові, Румунії, Польщі, коли результати внутрішніх екзитполів кардинально відрізнялись від результатів на закордонних дільницях. Тут є суттєвий парадокс в тому, що закордонні громадяни-неофіти почасти не мають тісних зв’язків із Батьківщиною, не мають відомостей щодо поточної ситуації в країні. Та й взагалі, їм не жити в ситуації, яку вони «наголосують».

Трохи економіки

Перше питання, що завжди хвилювало українців, — земля! Вочевидь, тепер будемо мати якусь кількість потенційних закордонних власників землі з числа «нових» українців. Дотепер набуття земель сільгосппризначення обмежено для нерезидентів. Закон № 11469 відкрив можливості для появи нових учасників на ринку землі.

До неочевидних профітів можемо віднести можливість громадянину України-Великобританії захищати свої економічні права в лондонському суді, а не в печерському.

Щодо податків. Тут нічого особливо цікавого немає. Це питання здебільшого визначається статусом саме податкового резидентства й регулюється іншими законами. Є достатньо вагома статистика щодо ФОПів — громадян європейських, і не тільки, держав, які вибрали Україну, як «податкову гавань» для свого бізнесу і без отримання українського паспорту.

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Українські ж «економічні біженці», навіть із узаконеним множинним громадянством, будуть, як і раніше, наймати податкових адвокатів для розрахунку податків, визначення місця їх сплати та підготовки «множинних» звітів.

Автор:
Гаркуша Володимир
Директор АФ «Київська Аудиторська Служба» Гаркуша Володимир
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
1 липня 2025, 18:25
#
Основний закон передбачає наявність виключно одного громадянства — України.

Немає такого в конституції
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