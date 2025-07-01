Маяки МВФ: що від України вимагає Фонд за отримання кредитів

27 червня правління МВФ схвалило для України восьмий перегляд програми. Загалом це документ на 200 сторінок, у якому, зокрема, прописані маяки — вимоги до нашої держави і строки, у які вони мають бути виконані. Чого саме хоче МВФ і як просувається робота над цими завданнями, розповів народний депутат Ярослав Железняк.

Які вимоги перенесено

За три місяці між 7-мим і 8-мим переглядами програми Україна мала виконати чотири маяки і один prior action (першочерговий крок) — запровадити в дію закон про підвищення акцизів.

Prior action тоді швидко зробили. Ну, і ще подали план профанації подальшої реформи митниці.

А от із чотирьох маяків за цей час виконали тільки один — зареєстрували законопроєкт про податкову звітність для цифрових платформ.

Плюс, на випередження закрили борг щодо публікації результатів аудиту НАБУ. Минулого разу дедлайн перенесли на кінець липня.

Ще уряд обіцяє встигнути подати Бюджетну декларацію до 30 червня.

Призначення голови митниці перенесли з червня на грудень 2025 року. Щоправда, комісію мають до кінця літа сформувати.

Аудит роботи керівництва Нацкомісії з цінних паперів (НКЦПФР) перенесли на серпень 2025.

Також строки перенесли ще за двома маяками, які і так були заплановані на пізніші терміни.

Реєстрацію законопроєкту про управління ризиками критично важливих третіх сторін у фінансовому секторі перенесли майже на рік — із вересня 2025 на червень 2026. За цим пунктом строки вже переносили минулого разу.

Аудит регулятора ринку енергетики (НКРЕКП) перенесли з жовтня на грудень 2025.

Чотири нові маяки додалися

До кінця серпня Стратегічна рада з інвестицій має затвердити щорічний план стратегічних проєктів.

До кінця жовтня Нацбанк і НКЦПФР підготують дорожню мапу реформ фінансової інфраструктури. Вона включатиме розвиток угод приватного та державно-приватного партнерства, впровадження нових ринкових інструментів (сек'юритизація, іпотечні облігації, синдиковані кредити тощо), а також реформи існуючих інвестиційних і кредитних інструментів.

До кінця цього року також маємо запровадити європейські та міжнародні стандарти оцінки нерухомості. До Верховної Ради вже внесли законопроєкт.

До кінця березня наступного 2026 року готуватимуть для подальшої реєстрації законодавчі зміни щодо сек'юритизації та іпотечних облігацій.

Решта маяків залишилися без змін

До кінця липня:

Призначити нового керівника БЕБ;

Прийняти правки Лозового та дати дозвіл САП на запити на екстрадицію.

До кінця серпня:

Уряд має змінити процес призначення членів наглядових рад держпідприємств.

До кінця вересня:

Мінфіну, ДПС та ДМС розробити план реалізації ІТ-стратегії.

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До кінця грудня:

Мають прийняти галузеві стратегії державних інвестицій.

Коротше, нічого меганового чи страшного. Податки збільшувати не вимагають.