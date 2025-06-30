Уряд хоче збільшити видатки бюджету майже на 450 млрд. грн.: на що їх витратять

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 червня 2025, 18:28

Уряд хоче збільшити видатки бюджету майже на 450 млрд. грн.: на що їх витратять

Уряд зареєстрував в Раді доопрацьовані зміни до Бюджету-2025. Про ключові пропозиції уряду розповіла голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Уряд зареєстрував в Раді доопрацьовані зміни до Бюджету-2025.

Видатки збільшуються на 449,8 млрд грн: куди підуть ці кошти

Невичерпний перелік:
+412,4 млрд грн оборона (з них +215,9 млрд грн на закупівлю зброї і техніки),
+18,1 млрд грн збільшення резервного фонду,
+4,6 млрд грн фінансування харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5−11 класів на прифронтових територіях,
+3,4 млрд грн нова програма Мінцифри для закупівлі техніки та обладнання, що тестують перспективні defense tech-рішення,
+3,1 млрд грн закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави онкологічних захворювань, вірусних гепатитів, рідкісних орфаних захворювань, гемофілії тощо,
+2,77 млрд грн для збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (теж Мінцифри),
+1,5 млрд грн субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей (до речі, один з таких скоро відкриється в Черкасах),
+1,16 млрд грн підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці),
+0,8 млрд грн продовження створення Національного військового меморіального кладовища,
+0,65 млрд грн — Мін'юсту на оплату праці у пенітенціарній системі.

Звідки візмуть додаткові доходи

Збалансували переважно ОВДП і перевиконанням доходів:
184,9 млрд грн збільшення залучення коштів від ОВДП,
147,5 млрд грн перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),
65,1 млрд грн зменшення витрат на погашення ОВДП,
46,7 млрд грн зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) за рахунок курсу валют і реструктуризацій,
3 млрд грн — зменшення витрат на забезпечення гарантованих державою боргів,
2,6 млрд грн — скорочення інших видатків. Суттєво тут — скорочення на 900 млн грн з програми «помічник ветерана» через зміну підходів до підтримки ветеранів. Решта скорочень — з кожної хати по нитці.

Також з 1 серпня 2025 року пропонується передавати на закупівлю військової техніки Міноборони кошти з ліцензій від грального бізнесу та лотерей (раніше вони йшли на програми МОН, МОЗ і Мінмолодьспорту), і третину коштів «військового ПДФО», які раніше йшли Держспецзв’язку. Ці гроші вже враховані в +412,4 млрд грн, просто зафіксували в тексті.

Крім того, пропонується дозволити місцевим бюджетам використовувати залишки коштів від додаткової дотації з державного бюджету на закупівлю шкільних автобусів та облаштування укриттів в школах.
Верховна Рада розгляне зміни до бюджету в найближчі 2 тижні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами