Уряд хоче збільшити видатки бюджету майже на 450 млрд. грн.: на що їх витратять

Видатки збільшуються на 449,8 млрд грн: куди підуть ці кошти

Невичерпний перелік:

+412,4 млрд грн — оборона (з них +215,9 млрд грн — на закупівлю зброї і техніки),

+18,1 млрд грн — збільшення резервного фонду,

+4,6 млрд грн — фінансування харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5−11 класів на прифронтових територіях,

+3,4 млрд грн — нова програма Мінцифри для закупівлі техніки та обладнання, що тестують перспективні defense tech-рішення,

+3,1 млрд грн — закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави онкологічних захворювань, вірусних гепатитів, рідкісних орфаних захворювань, гемофілії тощо,

+2,77 млрд грн — для збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (теж Мінцифри),

+1,5 млрд грн — субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей (до речі, один з таких скоро відкриється в Черкасах),

+1,16 млрд грн — підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці),

+0,8 млрд грн — продовження створення Національного військового меморіального кладовища,

+0,65 млрд грн — Мін'юсту на оплату праці у пенітенціарній системі.

Звідки візмуть додаткові доходи

Збалансували переважно ОВДП і перевиконанням доходів:

184,9 млрд грн — збільшення залучення коштів від ОВДП,

147,5 млрд грн — перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),

65,1 млрд грн — зменшення витрат на погашення ОВДП,

46,7 млрд грн — зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) за рахунок курсу валют і реструктуризацій,

3 млрд грн — зменшення витрат на забезпечення гарантованих державою боргів,

2,6 млрд грн — скорочення інших видатків. Суттєво тут — скорочення на 900 млн грн з програми «помічник ветерана» через зміну підходів до підтримки ветеранів. Решта скорочень — з кожної хати по нитці.

Також з 1 серпня 2025 року пропонується передавати на закупівлю військової техніки Міноборони кошти з ліцензій від грального бізнесу та лотерей (раніше вони йшли на програми МОН, МОЗ і Мінмолодьспорту), і третину коштів «військового ПДФО», які раніше йшли Держспецзв’язку. Ці гроші вже враховані в +412,4 млрд грн, просто зафіксували в тексті.

Крім того, пропонується дозволити місцевим бюджетам використовувати залишки коштів від додаткової дотації з державного бюджету на закупівлю шкільних автобусів та облаштування укриттів в школах.

Верховна Рада розгляне зміни до бюджету в найближчі 2 тижні.