єОселя: Майже 3 тисячі українців отримали кредити на житло з початку року

У 2025 році вже 2 953 українські родини отримали кредити на придбання власного житла за програмою доступної іпотеки єОселя. Загальна сума кредитів за цей період становить 5,4 млрд грн. Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

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Скільки реалізовано житла

«Всього за весь час реалізації програми єОселя вже 17 793 родини отримали кредити на понад 29,4 млрд грн. У топ-3 регіони, де найбільше купують житло, увійшли Київська область, місто Київ та Львівська область. Також популярними напрямами є Одеська, Вінницька, Івано-Франківська, Рівненська та Волинська області», — зазначив Телюпа.

За минулий тиждень видано 175 кредитів на 314 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

60 військовослужбовців та представників сектору безпеки

13 медиків

10 педагогів

3 науковці

Кредити під 7% отримали:

69 українців без власного житла або наявне житло менше за норматив

15 ВПО

5 ветеранів

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