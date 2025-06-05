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5 червня 2025, 11:37

Як розвивається іпотека під час війни

За 2,5 роки роботи «єОселя» стала найуспішнішою державною іпотечною програмою. Сьогодні вже видано понад 17 тис. кредитів на більш ніж 28 млрд грн. Про це, посилаючись на дані Укрфінжитло, розповіла «Мінфіну» Олена Дмітрієва, перша заступниця голови правління Глобус Банку.

За 2,5 роки роботи «єОселя» стала найуспішнішою державною іпотечною програмою.
Фото: depositphotos

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Як працює «єОселя»

Водночас за 5 місяців 2025 року за програмою «єОселя» вже видано 2 334 кредити на 4,3 млрд грн. Загалом 41% (960 шт.) із цієї кількості кредитів було оформлено на житло площею до 50 м². Також 34% нерухомості по «єОселі» — це житло площею від 50 до 73 м².

З початку 2025 року 40% нерухомості придбано у новобудовах, введених в експлуатацію (перший продаж), 19% — в об'єктах на стадії зведення, 41% — житло на вторинному ринку.

З початку року 42% кредитів було видано на придбання житла вартістю від 2 млн грн до 3 млн грн, 30% — житло вартістю понад 3 млн грн, 28% — від 1 млн грн до 2 млн грн.

Порівняно з 5 місяцями 2024 року частка об'єктів на первинному ринку (перший продаж та об'єкти на стадії зведення) зросла вдвічі та становить близько 60% від загального обсягу іпотечних кредитів.

Як розповів перший заступник голови правління «Укрфінжитла» Дмитро Вербицький, за 2,5 роки програма «єОселя» довела свою ефективність — понад 17 тисяч сімей отримали житло на більш ніж мільйон квадратних метрів.

«Сьогодні майже 60% житла, придбаного за „єОселею“, — в новобудовах. Це свідчить не лише про потужний попит, а й про реальну підтримку українського будівельного ринку. Ми продовжуємо співпрацювати з перевіреними забудовниками, щоб українці мали можливість інвестувати в житло ще на етапі зведення», — підкреслив він.

За словами Олени Дмітрієвої, з початку року частка виданих «комерційних» іпотечних кредитів (поза державною програмою «єОселя») у середньому склала 4,5%. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість таких кредитів зросла на 2 в.п. При цьому понад 60% «комерційної» іпотеки було видано на придбання житла на вторинному ринку і близько 40% — на первинному.

За словами експертки, за 5 місяців 2025 року основні характеристики виданих іпотечних кредитів за комерційними програмами на первинному ринку житла, в тому числі за спільними програмами з девелоперами, майже не змінилися:

  • переважна більшість банківських іпотечних кредитів надається на житло вартістю 2,3−2,8 млн грн;
  • перший внесок за кредитом найчастіше не перевищує 30% вартості житла;
  • найбільший попит має житло на первинному ринку — 1−2-кімнатні квартири площею від 45 м² до 70 м²;
  • до ¾ іпотечних угод на первинному ринку укладаються терміном на 20 років;
  • близько 80% «комерційних» іпотечних кредитів на первинному ринку видаються у найбільш безпечних регіонах і містах: Києві, Київській області, Львові, Івано-Франківську, Закарпатській області.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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