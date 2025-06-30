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30 червня 2025, 11:20

Податок на елітні авто: бюджет вже отримав понад 95 млн грн

За 5 місяців цього року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Це на 2,5 млн грн більше відповідного показника минулого року. Про це йдеться у повідомленні Податкової службі.

За 5 місяців цього року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку.
Фото: glavcom.ua

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Сплата податку

Транспортний податок наразі вже сплатили понад 5,6 тисячі осіб.

Найбільші суми надійшли від автовласників:

  • Києва — 29,5 млн грн,
  • Дніпропетровщини — 9 млн грн,
  • Одещини — 8,3 млн грн,
  • Львівщини — 6,3 млн гривень.

Хто має сплатити податок

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2025 — 3 млн грн).

Ставка транспортного податку — 25 тис. грн за кожний автомобіль.

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Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, повний список розміщує на своєму офіційному вебсайті (www.me.gov.ua) щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.

У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.

Повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримують у своєму електронному кабінеті.

Для фізичних осіб формуються податкові повідомлення — рішення та надсилаються поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізособи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, то отримають нарахування в електронному кабінеті.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Smerch747
Smerch747
30 червня 2025, 14:26
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Що за список брендів — будь який елітний має попасти під цей податок
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