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30 червня 2025, 9:01

З початку року українці завезли з-за кордону 131 «розкішну» автівку

131 «розкішну» автівку встигли завезти українці з-за кордону за 5 місяців 2025 року. Це у 3.4 рази менше, ніж за 5 місяців минулого року — 448 авто. Втім у порівнянні до 2021 дорогих автівок побільшало на 42%. Про це йдеться в даних Опендатабот.

131 «розкішну» автівку встигли завезти українці з-за кордону за 5 місяців 2025 року.
Фото: europeanprestige.co.uk

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Податок на розкіш

Різке зростання кількості авто, яке додатково оподатковується, сталося 2023 року. Тоді за 5 місяців в Україну завезли 584 авто, що підпадали під податок на розкіш.

Куди ідуть преміум авто

Найбільше автівок потрапило до Києва — 43% від загальної кількості нововвезених за 2025 рік. Ще по 13% поїхало до Київської області та по 9% до Одеської та Львівської областей.

Які авто замовляють українці

47% від усіх авто заряджають електрикою, а ще 23% — електрикою або бензином. Бензинові авто преміум-класу обіймають лише третє місце: 19%.

63% усіх завезених в Україну авто, які підлягають податку на розкіш, цьогоріч — це Porsche. Зокрема, популярні Porsche Taycan та Porsche Cayenne E-hybrid — 41% та 8% від усіх авто відповідно.

На другій сходинці Mercedes-Benz — таких авто 21% від усієї кількості. Найбільшою прихильністю українців користуються Mercedes-Benz s 450 та Mercedes-Benz s 580 4matic — 15% разом від усієї кількості.

Найдорожчі авто

Цьогоріч найдорожчу автівку помітили в Києві — Rolls-Royce Cullinan Black Badge за ціною $700 тис. Також на наших вулицях можна зустріти Rolls-Royce Spectre, який коштує $600 тис.

Податки

Щороку в Україні оновлюється перелік автомобілів, які оподатковують транспортним податком. Наразі таких моделей 338, проте минулого року їх було більше — 468.

З січня по квітень власники коштовних авто заплатили 87,2 млн грн податку. Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше, ніж за той самий період торік. Найбільше платників очікувано у Києві — 26,5 млн грн.

Цей податок сплачують власники автомобілів, які випущені не більше 5 років тому та коштують понад 3 млн грн. Відповідно, ставка податку на одну автівку преміум-сегменту складає 25 тис. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Я_ __
Я_ __
30 червня 2025, 9:34
#
«З початку року українці завезли з-за кордону 131 „розкішну“ автівку»

Тут напевно варто уточнювати, що мова переважно про депутатів різного розливу, але звісно звісно вони все запишуть на жінок, дітей, собак своїх, котрим все це «подарували» :)
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0
Studen3
Studen3
30 червня 2025, 10:19
#
Битки везут в основном. На таможне видел, не «дрова», где бампер, крыло, дверь ударены. Внутри все целое
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 червня 2025, 10:47
#
Вы ценники на Porsche Taycan видели? даже Б/У
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 червня 2025, 10:33
#
В 21 году 92 шт.
в 23 году 584
в 24 году 448
Больше всего автомобилей попало в Киев — 43%
Кто еще надеется, что война закончится?
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