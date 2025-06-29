Реформа бізнес-середовища: Зеленський ліквідував 5 органів та створив Раду з підтримки підприємців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію 5 дорадчих органів при Офісі президента та створив нову Раду з підтримки підприємництва. Відповідний документ № 421/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

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Які органи ліквідували

Зеленський ліквідував пʼять консультативних органів:

Національну раду реформ;

Національну інвестиційну раду;

Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва;

Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану;

Виконавчий комітет реформ.

Новий консультативно-дорадчий орган створено для налагодження взаємодії між владою та бізнесом задля розв'язання практичних проблем підприємців.

Основні завдання

Основними завданнями Ради з підтримки підприємців є:

аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення;

розроблення заходів щодо поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, захисту права власності і конкуренції відповідно до найкращих практик регулювання бізнес-середовища;

опрацювання законодавчих ініціатив з питань підприємництва та інвестиційної діяльності, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах, зокрема з урахуванням завдань із адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

сприяння зміцненню взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування і суб'єктами підприємництва, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, з метою ефективного розв’язання проблемних питань у веденні бізнесу, підтримки реалізації підприємницьких ініціатив.

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Хто входить до Ради

Головою Ради з підтримки підприємців став керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Його заступницею буде міністерка економіки Юлія Свириденко.

До складу Ради увійшли представники бізнесу, уряду, місцевого самоврядування та громадських організацій. Серед відомих імен:

співзасновник monobank Олег Гороховський,

співзасновник мережі АТБ Геннадій Буткевич,

співзасновниця Епіцентру Галина Герега,

співвласник Rozetka Владислав Чечоткін,

головний виконавчий директор МХП Юрій Косюк.

З повним складом Ради можна ознайомитись на сайті Офісу президента.