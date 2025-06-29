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29 червня 2025, 14:06

Реформа бізнес-середовища: Зеленський ліквідував 5 органів та створив Раду з підтримки підприємців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію 5 дорадчих органів при Офісі президента та створив нову Раду з підтримки підприємництва. Відповідний документ № 421/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію 5 дорадчих органів при Офісі президента та створив нову Раду з підтримки підприємництва.
Фото: president.gov.ua

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Які органи ліквідували

Зеленський ліквідував пʼять консультативних органів:

  • Національну раду реформ;
  • Національну інвестиційну раду;
  • Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва;
  • Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану;
  • Виконавчий комітет реформ.

Новий консультативно-дорадчий орган створено для налагодження взаємодії між владою та бізнесом задля розв'язання практичних проблем підприємців.

Основні завдання

Основними завданнями Ради з підтримки підприємців є:

  • аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення;
  • розроблення заходів щодо поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, захисту права власності і конкуренції відповідно до найкращих практик регулювання бізнес-середовища;
  • опрацювання законодавчих ініціатив з питань підприємництва та інвестиційної діяльності, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах, зокрема з урахуванням завдань із адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
  • сприяння зміцненню взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування і суб'єктами підприємництва, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, з метою ефективного розв’язання проблемних питань у веденні бізнесу, підтримки реалізації підприємницьких ініціатив.

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Хто входить до Ради

Головою Ради з підтримки підприємців став керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Його заступницею буде міністерка економіки Юлія Свириденко.

До складу Ради увійшли представники бізнесу, уряду, місцевого самоврядування та громадських організацій. Серед відомих імен:

  • співзасновник monobank Олег Гороховський,
  • співзасновник мережі АТБ Геннадій Буткевич,
  • співзасновниця Епіцентру Галина Герега,
  • співвласник Rozetka Владислав Чечоткін,
  • головний виконавчий директор МХП Юрій Косюк.

З повним складом Ради можна ознайомитись на сайті Офісу президента.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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