Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію 5 дорадчих органів при Офісі президента та створив нову Раду з підтримки підприємництва. Відповідний документ № 421/2025 оприлюднено на сайті глави держави.
29 червня 2025, 14:06
Реформа бізнес-середовища: Зеленський ліквідував 5 органів та створив Раду з підтримки підприємців
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Які органи ліквідували
Зеленський ліквідував пʼять консультативних органів:
- Національну раду реформ;
- Національну інвестиційну раду;
- Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва;
- Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану;
- Виконавчий комітет реформ.
Новий консультативно-дорадчий орган створено для налагодження взаємодії між владою та бізнесом задля розв'язання практичних проблем підприємців.
Основні завдання
Основними завданнями Ради з підтримки підприємців є:
- аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення;
- розроблення заходів щодо поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, захисту права власності і конкуренції відповідно до найкращих практик регулювання бізнес-середовища;
- опрацювання законодавчих ініціатив з питань підприємництва та інвестиційної діяльності, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах, зокрема з урахуванням завдань із адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- сприяння зміцненню взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування і суб'єктами підприємництва, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, з метою ефективного розв’язання проблемних питань у веденні бізнесу, підтримки реалізації підприємницьких ініціатив.
Читайте також: Зеленський анонсував тривалий мораторій на перевірки бізнесу
Хто входить до Ради
Головою Ради з підтримки підприємців став керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Його заступницею буде міністерка економіки Юлія Свириденко.
До складу Ради увійшли представники бізнесу, уряду, місцевого самоврядування та громадських організацій. Серед відомих імен:
- співзасновник monobank Олег Гороховський,
- співзасновник мережі АТБ Геннадій Буткевич,
- співзасновниця Епіцентру Галина Герега,
- співвласник Rozetka Владислав Чечоткін,
- головний виконавчий директор МХП Юрій Косюк.
З повним складом Ради можна ознайомитись на сайті Офісу президента.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі