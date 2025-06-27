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27 червня 2025, 17:02

Зеленський анонсував тривалий мораторій на перевірки бізнесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати рішення про запровадження тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу в країні. Про це глава держави повідомив під час «Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства», який відбувся у Києві, повідомляє Укрінформ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати рішення про запровадження тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу в країні.
Фото: president.gov.ua

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«Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу. Так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску, недобросовісних людей на різних посадах», — заявив Зеленський.

За його словами, Україна має потенціал для значного економічного зростання, але для цього потрібні чіткі рамки регулювання.

«Україна може бути значно сильніше економічно, а отже, нам треба реалізувати значно більше ідей і талантів українського підприємництва. Для цього потрібні умови, чіткі рамки для державного втручання, мінімальне та раціональне регулювання, сильне державне лобіювання українського бізнесу у світі», — сказав президент.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
extremumlife
extremumlife
27 червня 2025, 17:31
#
Добре, що знову до цього прийшли.
+
+15
LutyiPerets
LutyiPerets
27 червня 2025, 17:34
#
А чого не Шмигаль ? а ж цілий президент для цього знадобився
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
27 червня 2025, 17:43
#
Позитивні рішення за дуче, а негативні за тими хто під ним. Десь в світі не так?)
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
27 червня 2025, 18:21
#
Потому что Зеля анонсирует и озвучивает только перемоги и хорошие новости. Там где намечается зрада, он сразу бежит в кусты с криками «я отвечаю только за внешнюю политику».
+
+30
vipbmz
vipbmz
27 червня 2025, 19:41
#
Мене одного це насторожує? коли сам президент говорить, що бізнес може розслабитися від перевірок, а відчуття що потрібно готуватися…
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