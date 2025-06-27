Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати рішення про запровадження тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу в країні. Про це глава держави повідомив під час «Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства», який відбувся у Києві, повідомляє Укрінформ.
27 червня 2025, 17:02
Зеленський анонсував тривалий мораторій на перевірки бізнесу
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«Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу. Так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску, недобросовісних людей на різних посадах», — заявив Зеленський.
За його словами, Україна має потенціал для значного економічного зростання, але для цього потрібні чіткі рамки регулювання.
«Україна може бути значно сильніше економічно, а отже, нам треба реалізувати значно більше ідей і талантів українського підприємництва. Для цього потрібні умови, чіткі рамки для державного втручання, мінімальне та раціональне регулювання, сильне державне лобіювання українського бізнесу у світі», — сказав президент.
Джерело: Мінфін
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