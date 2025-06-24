Visa розширила впровадження стейблкоїнів

Компанія Visa оголосила про значний прогрес у впровадженні стейблкоїнів та розширення можливостей розрахунків ними в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA), а також про стратегічне партнерство з Yellow Card, провідною фінтех-компанією Африки. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Модернізація інфраструктури розрахунків

Visa розширює своє рішення для розрахунків у стейблкоїнах для окремих емітентів та еквайрів у регіоні CEMEA, що дозволить здійснювати транскордонні транзакції в доларах США за допомогою блокчейн-технології.

Ця ініціатива допоможе знизити витрати на розрахунки та покращити управління ліквідністю й здатна підтримувати проведення розрахунків 365 днів на рік, включаючи вихідні та свята.

У 2023 році Visa стала однією з перших великих платіжних мереж, яка почала проводити трансакції в стейблкоїнах, запровадивши пілотний проєкт, шо дозволив клієнтам здійснювати розрахунки в USDC — централізованій криптовалюті, ціна якої прив'язана до долара США. На сьогодні Visa провела розрахунки на суму понад 225 мільйонів доларів США у стейблкоїнах для клієнтів, що долучилися до проєкту.

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Покращення транскордонних грошових переказів

Visa уклала партнерство з Yellow Card, провідною фінтех-компанією Африки, щоб вивчити можливості використання стейблкоїнів у країнах, де працює Yellow Card.

Це допоможе оптимізувати казначейські операції та покращити управління ліквідністю. Партнерство також передбачає тестування можливостей інтеграції з платформою Visa Direct для подальшого дослідження та розширення варіантів здійснення транскордонних платежів.

Visa Direct, одна з найбільших у світі мереж цифрових платежів, забезпечує безпечні та безперебійні перекази у понад 190 країнах та територіях.