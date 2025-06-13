Акції Visa і Mastercard падають через плани Walmart і Amazon щодо випуску стейблкоїнів

Акції Visa Inc і Mastercard Inc впали приблизно на 5% у п’ятницю, 13 червня 2025 року, після публікації Wall Street Journal, де повідомляється, що ритейлери Walmart і Amazon.com розглядають можливість випуску власних стейблкоінів, що може обійти традиційні платіжні мережі. Про це передає Reuters.

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Деталі потенційних змін

За даними видання, Walmart, Amazon, а також компанії, як-от Expedia Group і великі авіаперевізники, обговорюють запуск стейблкоінів у США. Такий крок може перенаправити мільярди доларів платіжного обороту від банків і карткових систем, дозволяючи торговельним гігантам зменшити комісії за транзакції та посилити контроль над платіжною інфраструктурою. Стейблкоіни — це цифрові токени з фіксованою вартістю, прив’язаною до валют, як-от долар США, і зазвичай забезпечені готівкою чи короткостроковими казначейськими облігаціями.

Залежність від законодавства

Остаточні рішення ритейлерів залежатимуть від прогресу з законом Genius Act, який передбачає регулювання стейблкоінів. Хоча законопроєкт недавно пройшов процедурне голосування в Сенаті, йому ще потрібне схвалення обох палат Конгресу.