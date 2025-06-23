Квартира як «подушка безпеки»: українці змінили підхід до купівлі нерухомості

Воєнні реалії сформували новий тренд на українському ринку нерухомості: все більше людей купують житло у відносно безпечних регіонах не для переїзду чи здачі в оренду, а як своєрідну «подушку безпеки» для своєї родини на випадок ескалації бойових дій. Про це у понеділок, 23 червня, повідомила президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Олена Гайдамаха, пише Укрінформ.

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Новий портрет покупця

За словами очільниці АФНУ, на ринку з'явився новий тип покупця, який кардинально відрізняється від традиційного. Ці люди готові інвестувати значні кошти в житло, яке може залишатися порожнім місяцями чи навіть роками.

«З деякого часу ми спостерігаємо появу нового портрета покупця: люди з Дніпра купують в Івано-Франківську, зачиняють квартири і їдуть назад до Дніпра. В очікуванні — якщо стане небезпечно жити, принаймні зможуть вивезти рідних у власне помешкання», — пояснила експертка.

Вона додала, що такі випадки не є поодинокими, навівши як приклад нещодавнє звернення людини, яка хотіла придбати квартиру в Києві на випадок, якщо ситуація в Запоріжжі стане вкрай небезпечною.

Вплив на ринок нерухомості

Олена Гайдамаха зазначила, що цей тренд створює додатковий попит на житло у відносно безпечних регіонах України. Цей попит не пов'язаний з реальною потребою в розселенні чи покращенні житлових умов, а продиктований виключно міркуваннями безпеки та бажанням мати «запасний аеродром» для родини.

Чому це важливо

Ця тенденція демонструє глибоку психологічну зміну в тому, як українці тепер сприймають безпеку та планують своє майбутнє. Поняття «дім» розширилося і для багатьох тепер включає наявність «резервного житла» у безпечнішому місці. Це новий, нетиповий для мирного часу драйвер попиту на ринку нерухомості.