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19 червня 2025, 19:13

Стейблкоїни можуть зміцнити домінування долара — міністр фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав перебільшеними побоювання щодо втрати доларом статусу світової резервної валюти. На його думку, навпаки, поширення криптовалют та стейблкоїнів може навіть зміцнити позиції долара у глобальній фінансовій системі.

Міністр фінансів США Скотт Бессен назвав перебільшеними побоювання щодо втрати доларом статусу світової резервної валюти.
Фото: facebook.com/scottbessent2

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«Емітенти стейблкоїнів можуть стати одними з найбільших покупців американських держоблігацій», — пояснив Бессент.

Він також навів приклад Нігерії, де доларові стейблкоїни дозволяють людям користуватися доларом без необхідності фізичного доступу до нього.

США прагнуть стати центром інновацій у цифрових активах

Крім того, очільник Мінфіну США підкреслив, що цифрові активи є одним із найважливіших явищ у сучасному світі, але національні уряди надто довго їх ігнорували.

«Ця адміністрація прагне зробити Сполучені Штати центром інновацій у сфері цифрових активів, і ухвалення закону GENIUS наближає нас до цієї мети», — заявив Бессент.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сенат США схвалив законопроєкт про стейблкоїни «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS). Двопартійна підтримка пройшла з результатом 68 голосів «за» та 30 «проти».

Попри успіх у Сенаті, наступним кроком є голосування у Палаті представників.

Новий закон:

  • вимагає, щоб усі стейблкоїни були повністю забезпечені ліквідними доларовими активами;
  • зобов’язує великі емітенти (капіталізація понад $50 млрд) проходити щорічний аудит;
  • забороняє таким гігантам, як Meta та Amazon, випускати власні стейблкоїни без дотримання жорстких критеріїв щодо ризиків і конфіденційності;
  • гарантує власникам стейблкоїнів «суперпріоритет» у випадку банкрутства емітента.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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