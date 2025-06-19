Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав перебільшеними побоювання щодо втрати доларом статусу світової резервної валюти. На його думку, навпаки, поширення криптовалют та стейблкоїнів може навіть зміцнити позиції долара у глобальній фінансовій системі.
Стейблкоїни можуть зміцнити домінування долара — міністр фінансів США
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«Емітенти стейблкоїнів можуть стати одними з найбільших покупців американських держоблігацій», — пояснив Бессент.
Він також навів приклад Нігерії, де доларові стейблкоїни дозволяють людям користуватися доларом без необхідності фізичного доступу до нього.
США прагнуть стати центром інновацій у цифрових активах
Крім того, очільник Мінфіну США підкреслив, що цифрові активи є одним із найважливіших явищ у сучасному світі, але національні уряди надто довго їх ігнорували.
«Ця адміністрація прагне зробити Сполучені Штати центром інновацій у сфері цифрових активів, і ухвалення закону GENIUS наближає нас до цієї мети», — заявив Бессент.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Сенат США схвалив законопроєкт про стейблкоїни «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS). Двопартійна підтримка пройшла з результатом 68 голосів «за» та 30 «проти».
Попри успіх у Сенаті, наступним кроком є голосування у Палаті представників.
Новий закон:
- вимагає, щоб усі стейблкоїни були повністю забезпечені ліквідними доларовими активами;
- зобов’язує великі емітенти (капіталізація понад $50 млрд) проходити щорічний аудит;
- забороняє таким гігантам, як Meta та Amazon, випускати власні стейблкоїни без дотримання жорстких критеріїв щодо ризиків і конфіденційності;
- гарантує власникам стейблкоїнів «суперпріоритет» у випадку банкрутства емітента.
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