Стейблкоїни можуть зміцнити домінування долара — міністр фінансів США

«Емітенти стейблкоїнів можуть стати одними з найбільших покупців американських держоблігацій», — пояснив Бессент.

Він також навів приклад Нігерії, де доларові стейблкоїни дозволяють людям користуватися доларом без необхідності фізичного доступу до нього.

США прагнуть стати центром інновацій у цифрових активах

Крім того, очільник Мінфіну США підкреслив, що цифрові активи є одним із найважливіших явищ у сучасному світі, але національні уряди надто довго їх ігнорували.

«Ця адміністрація прагне зробити Сполучені Штати центром інновацій у сфері цифрових активів, і ухвалення закону GENIUS наближає нас до цієї мети», — заявив Бессент.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сенат США схвалив законопроєкт про стейблкоїни «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS). Двопартійна підтримка пройшла з результатом 68 голосів «за» та 30 «проти».

Попри успіх у Сенаті, наступним кроком є голосування у Палаті представників.

Новий закон: