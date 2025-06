Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни GENIUS: що нового на крипторинку

Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни GENIUS

Сенат США схвалив законопроєкт про стейблкоїни «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS). Двопартійна підтримка пройшла з результатом 68 голосів «за» та 30 «проти».

«GENIUS закладає регуляторний фундамент для платіжних стейблкоїнів. Він закріпить домінування долара США, захистить клієнтів і стимулюватиме попит на облігації Мінфіну», — заявив сенатор-республіканець Білл Хагерті, головний автор законопроєкту.

Новий закон:

вимагає, щоб усі стейблкоїни були повністю забезпечені ліквідними доларовими активами;

зобов’язує великі емітенти (капіталізація понад $50 млрд) проходити щорічний аудит;

забороняє таким гігантам, як Meta та Amazon, випускати власні стейблкоїни без дотримання жорстких критеріїв щодо ризиків і конфіденційності;

гарантує власникам стейблкоїнів «суперпріоритет» у випадку банкрутства емітента.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтримав ініціативу.

«Очікується, що до кінця десятиліття ринок стейблкоїнів виросте до $3,7 трлн. Прийняття GENIUS робить це ще ймовірнішим», — завив він.

Попри успіх у Сенаті, наступним кроком є голосування у Палаті представників.

Ethereum встановив новий рекорд за обсягом стейкінгу

Кількість Ethereum в стейкінгу досягла нового історичного максимуму в 35,35 млн ETH — 29% від загальної емісії. Про це повідомляє The Block.

Згідно з Coinbase, загальна вартість заблокованих монет наразі становить $89,1 млрд.

Аналітики пов’язують зростання обсягів стейкінгу з поступовим виведенням ETH з обігу. Зокрема, згідно з даними CryptoQuant, обсяг монет на адресах-накопичувачах — гаманцях без історії продажу — сягнув рекордних 22,8 млн ETH.

«Це свідчить про посилення довіри до активу та подальше зменшення ліквідної пропозиції», — зазначили дослідники.

Попри оновлення локальних максимумів, курс ETH продовжує знижуватися. У вівторок він впав на 2%, до $2558, а з початку року актив втратив у ціні близько 23%.

Водночас інституційний інтерес до ефіру зберігається. За даними аналітиків, спотові біржові фонди США наразі акумулювали близько $10,5 млрд у ETH — це понад 3% ринкової капіталізації. Притоки тривали 19 торгових днів поспіль і завершилися лише минулої п’ятниці.

Kraken: 48% користувачів вважають себе головним ризиком для власної криптобезпеки

За результатами опитування криптовалютної біржі Kraken, 48% респондентів назвали саме себе найбільшою загрозою для безпеки своїх цифрових активів — більше, ніж кількість тих, хто побоюється хакерських атак або шахрайства.

В опитуванні взяли участь 789 криптовласників зі США.

Більшість користувачів — 67% — припускалися помилок на кшталт переказу на неправильну адресу або втрати приватних ключів. Водночас від шахрайства та крадіжок постраждали понад 20% опитаних, у 26% з подібними проблемами стикався хтось з близьких, інші 36% побоюються стати жертвами подібних інцидентів.

Для половини респондентів безпекові загрози є перешкодою подальшому інвестуванню в криптоактиви.

Втім, 95% зазначають, що застосовують щонайменше один з рекомендованих безпекових заходів, зокрема 2FA та надійні паролі. Ще 31% респондентів вважають, що біометрична аутентифікація, багатофакторний захист і ШІ-інструменти для виявлення шахрайства могли б суттєво знизити ризики втрати коштів протягом наступних п’яти років.

За даними ФБР, у 2024 році втрати від криптовалютного шахрайства становили $9,3 млрд — 66% зростання порівняно з попереднім періодом. Серед майже 150 000 отриманих відомством скарг найбільше надійшло від користувачів віком 60 років і більше.

Дохід біткоїн-майнерів від транзакційних комісій упав нижче 1%

Дохід майнерів біткоїна від комісій продовжує знижуватися, досягнувши всього 0,99% від загальної винагороди за блок у червні 2025 року. Про це свідчать дані Glassnode. Показник може досягти найнижчого рівня за останні три з половиною роки.

Згідно з наявними даними, 14 і 15 червня частка комісій опускалася нижче 0,65%. На момент публікації показник відіграв втрачені позиції та досяг позначки 1,07%. При цьому середній рівень за перші два тижні поточного місяця тримається на позначці 0,99%.

На думку експертів, ситуація відображає зниження мережевої активності, попри курс біткоїна вище $105 000.

Згідно зі статистикою, у червні майнери заробили лише $7 млн на комісіях із загального доходу в $722 млн. Це доповнюється тим, що семиденна ковзна середньої кількості транзакцій впала до найнижчого значення за останні вісім місяців.

Такий тренд триває з квітня 2024 року, коли протокол Runes і сплеск інтересу до мемкоїнів тимчасово збільшили навантаження на мережу.

Після халвінгу частка комісій у винагороді знизилася з 6,7% у квітні 2024 року до менш ніж 1% у червні 2025 року. За поточної винагороди за блок у 3,125 BTC це означає дохід менше ніж 0,03 BTC за комісії. В умовах високої складності мережі та зниження комісійних зборів це створює додатковий тиск на майнерів, впевнені експерти.