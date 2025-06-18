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18 червня 2025, 11:23

Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни GENIUS: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Сенат США ухвалив законопроєкт про стейблкоїни GENIUS

Сенат США схвалив законопроєкт про стейблкоїни «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS). Двопартійна підтримка пройшла з результатом 68 голосів «за» та 30 «проти».

«GENIUS закладає регуляторний фундамент для платіжних стейблкоїнів. Він закріпить домінування долара США, захистить клієнтів і стимулюватиме попит на облігації Мінфіну», — заявив сенатор-республіканець Білл Хагерті, головний автор законопроєкту.

Новий закон:

  • вимагає, щоб усі стейблкоїни були повністю забезпечені ліквідними доларовими активами;
  • зобов’язує великі емітенти (капіталізація понад $50 млрд) проходити щорічний аудит;
  • забороняє таким гігантам, як Meta та Amazon, випускати власні стейблкоїни без дотримання жорстких критеріїв щодо ризиків і конфіденційності;
  • гарантує власникам стейблкоїнів «суперпріоритет» у випадку банкрутства емітента.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтримав ініціативу.

«Очікується, що до кінця десятиліття ринок стейблкоїнів виросте до $3,7 трлн. Прийняття GENIUS робить це ще ймовірнішим», — завив він.

Попри успіх у Сенаті, наступним кроком є голосування у Палаті представників.

Ethereum встановив новий рекорд за обсягом стейкінгу

Кількість Ethereum в стейкінгу досягла нового історичного максимуму в 35,35 млн ETH — 29% від загальної емісії. Про це повідомляє The Block.

Згідно з Coinbase, загальна вартість заблокованих монет наразі становить $89,1 млрд.

Аналітики пов’язують зростання обсягів стейкінгу з поступовим виведенням ETH з обігу. Зокрема, згідно з даними CryptoQuant, обсяг монет на адресах-накопичувачах — гаманцях без історії продажу — сягнув рекордних 22,8 млн ETH.

«Це свідчить про посилення довіри до активу та подальше зменшення ліквідної пропозиції», — зазначили дослідники.

Попри оновлення локальних максимумів, курс ETH продовжує знижуватися. У вівторок він впав на 2%, до $2558, а з початку року актив втратив у ціні близько 23%.

Водночас інституційний інтерес до ефіру зберігається. За даними аналітиків, спотові біржові фонди США наразі акумулювали близько $10,5 млрд у ETH — це понад 3% ринкової капіталізації. Притоки тривали 19 торгових днів поспіль і завершилися лише минулої п’ятниці.

Kraken: 48% користувачів вважають себе головним ризиком для власної криптобезпеки

За результатами опитування криптовалютної біржі Kraken, 48% респондентів назвали саме себе найбільшою загрозою для безпеки своїх цифрових активів — більше, ніж кількість тих, хто побоюється хакерських атак або шахрайства.

В опитуванні взяли участь 789 криптовласників зі США.

Більшість користувачів — 67% — припускалися помилок на кшталт переказу на неправильну адресу або втрати приватних ключів. Водночас від шахрайства та крадіжок постраждали понад 20% опитаних, у 26% з подібними проблемами стикався хтось з близьких, інші 36% побоюються стати жертвами подібних інцидентів.

Для половини респондентів безпекові загрози є перешкодою подальшому інвестуванню в криптоактиви.

Втім, 95% зазначають, що застосовують щонайменше один з рекомендованих безпекових заходів, зокрема 2FA та надійні паролі. Ще 31% респондентів вважають, що біометрична аутентифікація, багатофакторний захист і ШІ-інструменти для виявлення шахрайства могли б суттєво знизити ризики втрати коштів протягом наступних п’яти років.

За даними ФБР, у 2024 році втрати від криптовалютного шахрайства становили $9,3 млрд — 66% зростання порівняно з попереднім періодом. Серед майже 150 000 отриманих відомством скарг найбільше надійшло від користувачів віком 60 років і більше.

Дохід біткоїн-майнерів від транзакційних комісій упав нижче 1%

Дохід майнерів біткоїна від комісій продовжує знижуватися, досягнувши всього 0,99% від загальної винагороди за блок у червні 2025 року. Про це свідчать дані Glassnode. Показник може досягти найнижчого рівня за останні три з половиною роки.

Згідно з наявними даними, 14 і 15 червня частка комісій опускалася нижче 0,65%. На момент публікації показник відіграв втрачені позиції та досяг позначки 1,07%. При цьому середній рівень за перші два тижні поточного місяця тримається на позначці 0,99%.

На думку експертів, ситуація відображає зниження мережевої активності, попри курс біткоїна вище $105 000.

Згідно зі статистикою, у червні майнери заробили лише $7 млн на комісіях із загального доходу в $722 млн. Це доповнюється тим, що семиденна ковзна середньої кількості транзакцій впала до найнижчого значення за останні вісім місяців.

Такий тренд триває з квітня 2024 року, коли протокол Runes і сплеск інтересу до мемкоїнів тимчасово збільшили навантаження на мережу.

Після халвінгу частка комісій у винагороді знизилася з 6,7% у квітні 2024 року до менш ніж 1% у червні 2025 року. За поточної винагороди за блок у 3,125 BTC це означає дохід менше ніж 0,03 BTC за комісії. В умовах високої складності мережі та зниження комісійних зборів це створює додатковий тиск на майнерів, впевнені експерти.

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Джерело: Мінфін
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