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19 червня 2025, 13:46

ЄС планує посилити підтримку України за рахунок більшого прибутку з активів рф — Politico

Європейський Союз розробляє новий план для отримання додаткових коштів із заморожених російських державних активів на підтримку України. Про це повідомляє Politico із посиланням на чотирьох чиновників.

Європейський Союз розробляє новий план для отримання додаткових коштів із заморожених російських державних активів на підтримку України.
Фото: pixabay.com

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Мета полягає в тому, щоб забезпечити подальше фінансування для країни, що постраждала від війни, уникаючи при цьому юридичних складнощів, пов'язаних з конфіскацією самих активів.

Новий інвестиційний фонд

ЄС розглядає можливість переміщення майже 200 млрд євро заморожених російських державних активів, що зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, до нового, більш ризикованого інвестиційного фонду.

Це дозволить генерувати вищі відсотки, які будуть спрямовані на підтримку економіки України. Такий крок є особливо актуальним, враховуючи потенційні загрози фінансуванню з боку США.

Активи були заморожені у 2022 році після повномасштабного вторгнення росії в Україну. ЄС прагне використовувати лише відсотки, отримані від цих активів, залишаючи основну суму недоторканою, щоб уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права.

Хоча країни «Великої сімки» (G7) раніше домовилися надати Україні 45 млрд євро з цих активів, частка ЄС у розмірі 18 млрд євро має бути повністю виплачена до кінця року, що спонукає до пошуку рішень для продовження фінансування на 2026 рік.

Потенційні перешкоди

Міністри фінансів ЄС наразі обговорюють цей план, включно з можливим використанням нової схеми оборонного кредитування ЄС (SAFE) для України.
Ключовим аспектом є передача активів з Euroclear до «спеціальної цільової компанії» під управлінням ЄС, що дозволить здійснювати більш ризиковані інвестиції з вищою прибутковістю.

Однак існує потенційна перешкода — режим санкцій ЄС вимагає одностайного поновлення кожні шість місяців, і Угорщина вже погрожувала накласти вето на нього.

ЄС вивчає способи створення нового фонду простою більшістю, щоб обійти можливе вето Угорщини, хоча критики попереджають про потенційні компенсаційні витрати за непродуктивні інвестиції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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neverice
neverice
19 червня 2025, 15:40
#
Інвестувати в трежеріс США. Це дасть 9 млрд євро на рік, в два рази більше, ніж зараз. І це доволі безпечний актив.
І головне — як гарно можна дати по носу Трампу. З одного боку, супер вигідна угода — підтримка економіки США на $200 млрд. З іншого боку — будь-яке зняття санкцій з росії означатиме миттєвий продаж трежеріс на понад $200 млрд. Чого США точно не хотіли б і вони всіма способами будуть затягувати зняття санкцій (Угорщина вже не рипнеться).
Всі у виграші, окрім росії, звісно.
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