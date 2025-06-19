Ціни на цукор впали до мінімуму за 4 роки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 червня 2025, 12:16

Ціни на цукор впали до мінімуму за 4 роки

Ціна липневих ф'ючерсів на цукор-сирець (нерафінований цукор) на торгах у середу, 18 червня, знизилася на 1,6% і на мінімумі становила $0,1582 за фунт. Це мінімальний рівень за понад чотири роки — з 14 квітня 2021-го. Про це свідчать дані торгів біржі ICE.

Ціна липневих ф'ючерсів на цукор-сирець (нерафінований цукор) на торгах у середу, 18 червня, знизилася на 1,6% і на мінімумі становила $0,1582 за фунт.
Фото: depositphotos

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина падіння цін

Цукор активно дешевшає з локального піку у середині березня. З 17 березня ціна ф'ючерсів на цукор-сирець впала більш ніж на 21%, а з початку червня — на 7,2%.

Зниженню ціни сприяли прогнози щодо збільшення постачання цукру з Індії та Таїланду. Ці країни є одними з найбільших виробників та експортерів продукту у світі.

У червні Національна федерація кооперативних цукрових заводів Індії заявляла, що очікує на зростання виробництва цукру в Індії в 2025—2026 роках на 19%, до 35 млн тонн, через збільшення посівних площ тростини.

Читайте також: Ціновий моніторинг «Мінфіну»: наскільки реально зросла ціна на їжу в травні

Крім того, Міністерство наук про землю Індії прогнозувало кількість мусонів та опадів у країні вище за норму, що позитивно вплине на врожай, пише видання Barchart.

Нарешті, в січні уряд Індії заявив, що дозволить експорт 1 млн тонн цукру цього сезону, послабивши обмеження на експорт цукру, введені у 2023 році.

У Таїланді, за даними Управління цукрової тростини та цукру Таїланду, виробництво цукру у 2024−2025 роках зросло на 14%, до 10 млн тонн. А, за очікуваннями Служби сільського господарства зарубіжних країн при Міністерстві сільського господарства США, виробництво цукру в Таїланді у 2025−2026 роках зросте на 2%, до 10,3 млн тонн.

Проте ціни на цукор підтримує не зовсім вдалий урожай очерету у Бразилії через посуху. За даними бразильського національного агентства Conab, виробництво цукру в цій країні у 2024−2025 роках знизилося на 3,4%, до 44,118 млн тонн.

Міністерство сільського господарства США прогнозує збільшення світового виробництва цукру у 2025−2026 роках на 4,7%, до рекордних 189,318 млн метричних тонн, а світове споживання цукру зросте на 1,4%, до рекордних 177,921 млн тонн, пише Barchart. При цьому світовий надлишок цукру буде вищим на 7,5%, ніж минулого року, і становитиме 41,188 млн тонн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами