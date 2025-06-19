Ціни на цукор впали до мінімуму за 4 роки

Ціна липневих ф'ючерсів на цукор-сирець (нерафінований цукор) на торгах у середу, 18 червня, знизилася на 1,6% і на мінімумі становила $0,1582 за фунт. Це мінімальний рівень за понад чотири роки — з 14 квітня 2021-го. Про це свідчать дані торгів біржі ICE.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина падіння цін

Цукор активно дешевшає з локального піку у середині березня. З 17 березня ціна ф'ючерсів на цукор-сирець впала більш ніж на 21%, а з початку червня — на 7,2%.

Зниженню ціни сприяли прогнози щодо збільшення постачання цукру з Індії та Таїланду. Ці країни є одними з найбільших виробників та експортерів продукту у світі.

У червні Національна федерація кооперативних цукрових заводів Індії заявляла, що очікує на зростання виробництва цукру в Індії в 2025—2026 роках на 19%, до 35 млн тонн, через збільшення посівних площ тростини.

Читайте також: Ціновий моніторинг «Мінфіну»: наскільки реально зросла ціна на їжу в травні

Крім того, Міністерство наук про землю Індії прогнозувало кількість мусонів та опадів у країні вище за норму, що позитивно вплине на врожай, пише видання Barchart.

Нарешті, в січні уряд Індії заявив, що дозволить експорт 1 млн тонн цукру цього сезону, послабивши обмеження на експорт цукру, введені у 2023 році.

У Таїланді, за даними Управління цукрової тростини та цукру Таїланду, виробництво цукру у 2024−2025 роках зросло на 14%, до 10 млн тонн. А, за очікуваннями Служби сільського господарства зарубіжних країн при Міністерстві сільського господарства США, виробництво цукру в Таїланді у 2025−2026 роках зросте на 2%, до 10,3 млн тонн.

Проте ціни на цукор підтримує не зовсім вдалий урожай очерету у Бразилії через посуху. За даними бразильського національного агентства Conab, виробництво цукру в цій країні у 2024−2025 роках знизилося на 3,4%, до 44,118 млн тонн.

Міністерство сільського господарства США прогнозує збільшення світового виробництва цукру у 2025−2026 роках на 4,7%, до рекордних 189,318 млн метричних тонн, а світове споживання цукру зросте на 1,4%, до рекордних 177,921 млн тонн, пише Barchart. При цьому світовий надлишок цукру буде вищим на 7,5%, ніж минулого року, і становитиме 41,188 млн тонн.