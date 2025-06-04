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4 червня 2025, 11:44

Світові ЦБ скоротили закупівлі золота, Польща залишилася найбільшим покупцем

Світові центральні банки у квітні 2025 року скоротили чисті закупівлі золота до 12 тонн, що на 12% нижче за березневий рівень і значно нижче за середній показник за останні 12 місяців (28 тонн), повідомляє Всесвітня рада із золота (WGC).

Світові центральні банки у квітні 2025 року скоротили чисті закупівлі золота до 12 тонн, що на 12% нижче за березневий рівень і значно нижче за середній показник за останні 12 місяців (28 тонн), повідомляє Всесвітня рада із золота (WGC).► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПричина зниженняЕксперти пов'язують зниження із рекордним зростанням цін на золото з початку року.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина зниження

Експерти пов'язують зниження із рекордним зростанням цін на золото з початку року. Хоча центробанки зазвичай розглядають золото як стратегічний актив і схильні дотримуватися довгострокової позиції, подорожчання могло тимчасово стримати темпи покупок.

Хто скуповує золото

Найбільші зміни у квітні зафіксовано у п'яти країн. Національний банк Польщі знову став найбільшим покупцем, збільшивши резерви на 12 тонн — до 509 тонн. Це вище, ніж Європейський центральний банк (507 тонн). З початку року Польща наростила запаси на 61 тонну, що становить дві третини загального обсягу закупівель у 2024 році (90 тонн).

Чеський центробанк додав ще 3 тонни та збільшує запаси 26 місяців поспіль — загальний обсяг тепер становить майже 59 тонн. Народний банк Китаю повідомив про приріст у 2 тонни — шостий місяць поспіль. Сукупний обсяг золота в китайських резервах досяг 2294 тонн, при цьому чисті закупівлі з початку року склали 15 тонн.

Центральні банки Туреччини, Киргизстану, Казахстану та Йорданії також збільшили свої запаси на 1−2 тонни. Узбекистан продав 11 тонн — це вже третій місяць поспіль, коли країна скорочує золоті резерви. З початку року продажі склали 26 тонн, а загальний обсяг запасів знизився до 356 тонн.

Резервний банк Індії (RBI) не змінив обсяги золотого запасу у квітні, залишивши їх на рівні 880 тонн. Проте у піврічному звіті центробанк уточнив структуру зберігання: на кінець березня 512 тонн (58%) перебували в Індії, зазначено у матеріалах організації. Для порівняння, два роки тому в країні зберігалося лише 38% запасів. Це означає, що Резервний банк Індії активно репатріює золото, яке раніше зберігалося за кордоном (наприклад, у Банку Англії чи інших міжнародних сховищах), і переносить його у власні сховища всередині країни.

У звіті WGC окремо зазначається, що низка африканських держав заявила про плани збільшити золоті резерви, розглядаючи метал як стратегічний актив для захисту від інфляції та зовнішніх шоків. Банк Намібії на початку травня оголосив про намір довести частку золота до 3% загального обсягу резервів. У заяві наголошується, що це відповідає «глобальним трендам центральних банків» та посилює стійкість економіки. Згідно з останніми доступними даними МВФ (березень 2019 року), на той момент у Намібії не було золотих резервів.

Національний банк Руанди також заявив про підготовку до включення золота до структури резервів.

Голова Банку Уганди Майкл Аттінґі-Его в інтерв'ю Bloomberg TV повідомив, що центральний банк почне поповнювати резерви золотом, здобутим місцевими старателями. Ці закупівлі допоможуть у розрахунках з крос-валютних операцій репо. Центральний банк Мадагаскару також підтвердив намір придбати 4 тонни золота в рамках стратегії зміцнення резервів та легалізації експорту дорогоцінного металу.

Тим часом, Центральний банк Кенії також «активно розглядає» можливість включення золота до своїх резервів, повідомив його голова Камау Тагге. За даними МВФ, на березень 2025 року на балансі банку було всього близько 17 кг золота.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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