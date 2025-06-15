Гетманцев: за криптовалютами майбутнє і кількість їх власників буде рости

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не виключив можливості розподілу повноважень регулювання ринку криптовалют в Україні. Про це він розповів під час виступу на Incrypted Conference 2025.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, документ адаптований до європейського регламенту MiCA та має бути ухвалений до кінця року.

«Парламент має підтримати законопроєкт у першому та другому читаннях. Це наше зобов’язання перед міжнародними партнерами», — зазначив Гетманцев.

Читайте також: У ВР зареєстровано законопроєкт про створення крипторезерву в Україні

Нагадаємо