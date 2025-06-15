Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не виключив можливості розподілу повноважень регулювання ринку криптовалют в Україні. Про це він розповів під час виступу на Incrypted Conference 2025.
Гетманцев: за криптовалютами майбутнє і кількість їх власників буде рости
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За його словами, документ адаптований до європейського регламенту MiCA та має бути ухвалений до кінця року.
«Парламент має підтримати законопроєкт у першому та другому читаннях. Це наше зобов’язання перед міжнародними партнерами», — зазначив Гетманцев.
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Нагадаємо
Раніше він зазначив, що легалізація криптоактивів в Україні має відбутись в I-II кварталі 2025 року, а у квітні очолюваний ним комітет одноголосно підтримав законопроєкт «Про віртуальні активи».
Втім, пізніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що проєкт закону заблокував Офіс президенту України нібито з подачі Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).
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