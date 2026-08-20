Збори до школи-2026: 45% батьків витрачають понад 6000 грн

Команда Rakuten Viber дізналася, скільки українські батьки витрачають на підготовку дитини до школи. Близько половини опитаних витратять понад 6000 гривень. У топі витрат — одяг, взуття, а також канцелярські товари. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 10 тисяч користувачів.

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Скільки батьки витрачають на збори до школи

45% українських батьків витрачають на підготовку дитини до школи понад 6000 гривень. Кожен пʼятий респондент (18%) витрачає 3000−6000 гривень, тоді як 10% кажуть, що нічого не купують — мають все необхідне з минулого року.

Відповіді на питання «Скільки ви витрачаєте на підготовку дитини до школи цьогоріч?» розподілилися так:

Понад 6000 грн — 45%;

3000−6000 грн — 18%;

1000−3000 грн — 14%;

Нічого не купували — маємо все необхідне з минулого року — 10%;

До 1000 грн — 8%;

Нічого не купували — все подарували близькі / закупила школа — 5%.

Як розподілилися шкільні витрати

58% опитаних найбільше витрачають на одяг і взуття: шкільну форму, спортивний костюм і сезонні речі. Ще 11% зазначили, що найбільшою статтею витрат стала канцелярія — від зошитів до рюкзака.

На питання «Що „з'їло“ найбільшу частину бюджету під час підготовки до школи?» відповіді розподілилися так:

Одяг і взуття (шкільна форма, спортивний костюм, сезонні речі) — 58%;

Канцелярія (від зошитів до рюкзака) — 11%;

Ґаджети для навчання (ноутбук, планшет, смартфон, павербанк) — 8%;

Підручники та література — 3%;

Облаштування робочого місця вдома (стіл, крісло, настільна лампа) — 3%;

Витрати приблизно однакові на все — 17%.

Методика дослідження

Анонімне онлайн-опитування, n > 9 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.