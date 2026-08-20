Долар подешевшав, а євро різко зріс: НБУ встановив курс на 21 серпня

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на п’ятницю, 21 серпня, на рівні 44,61 грн за долар. Це на 9 копійок менше, ніж днем раніше. Водночас офіційний курс євро зріс на 27 копійок — до 52,13 грн. Про це свідчать дані Національного банку України.