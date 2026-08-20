Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на п’ятницю, 21 серпня, на рівні 44,61 грн за долар. Це на 9 копійок менше, ніж днем раніше. Водночас офіційний курс євро зріс на 27 копійок — до 52,13 грн. Про це свідчать дані Національного банку України.
20 серпня 2026, 16:24
Долар подешевшав, а євро різко зріс: НБУ встановив курс на 21 серпня
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Офіційні курси на 21 серпня
Офіційні курси валют на п’ятницю становитимуть:
- 1 долар США — 44,61 грн;
- 1 євро — 52,13 грн.
Для порівняння, станом на 20 серпня офіційний курс долара становив 44,70 грн, а євро — 51,86 грн.
Джерело: Мінфін
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