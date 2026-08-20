Після закриття міжбанку в четвер, 20 серпня, курс долара впав на 5 копійок у купівлі та на 4 у продажу, євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
20 серпня 2026, 17:30
20 серпня євро на міжбанку оновило історичний максимум
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Валютний ринок
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Відкриття 20 серпня
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Закриття 20 серпня
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Зміни
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44,68/44,71
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44,63/44,67
|
5/4
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52,09/52,11
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52,16/52,19
|
7/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,45/44,93 грн. Євро купують за 51,78 грн, а продають за 52,48 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85/44,95, євро — 52,00/52,19 грн.
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Джерело: Мінфін
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