Нові ліміти для ФОП: NovaPay повідомила, кого торкнуться обмеження з 1 вересня

NovaPay повідомила клієнтів про приєднання до меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг». У межах цього рішення компанія встановлюватиме ліміти на перекази для окремих категорій ФОП. Про це в телеграм-каналі написав керівник юридичної компанії YANKIV Богдан Янків.

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Про кого йде мова

Йдеться про новостворених і неактивних клієнтів. Для інших користувачів, за повідомленням NovaPay, наразі нічого не змінюється — вони можуть працювати у звичному режимі.

Нові правила мають запрацювати з 1 вересня.

Які ліміти встановлять

Для ФОП першої групи ліміт становитиме 600 тис. грн на місяць.

Для ФОП другої та третьої груп — 3 млн грн на місяць.

Якщо клієнту потрібно підвищити ліміт, він має надати документи, що підтверджують доходи або фінансову спроможність проводити відповідні операції.

Кого це стосується

Обмеження поширюватимуться не на всіх ФОП, а насамперед на новостворених і неактивних клієнтів.