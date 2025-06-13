Стейблкоїн PayPal PYUSD стане доступним у блокчейні Stellar

Компанія PayPal планує інтегрувати власний стейблкоїн PYUSD у блокчейн Stellar, відомий швидкими транзакціями та низькими комісіями. Це має розширити можливості використання токена у міжнародних переказах, мікрофінансуванні та бізнес-розрахунках. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу Stellar.

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Стейблкоїн PYUSD був запущений ще у 2023 році в мережах Ethereum, Solana та Cardano. Тепер завдяки Stellar токен отримає доступ до додаткових фінансових інструментів, зокрема сервісу Payment Financing (PayFi) для підтримки ліквідності та фінансування.

Stellar дозволяє здійснювати миттєві розрахунки у понад 170 країнах, що відкриває нові можливості для бізнесу — від оплати постачальників до управління запасами.

Остаточний запуск PYUSD на Stellar залежить від схвалення з боку Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк.

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«Протягом багатьох років стейблкоїни вважаються „убивчим додатком“ криптоіндустрії, поєднуючи міць блокчейна зі стабільністю фіатної валюти. Оскільки ми бачимо, що крос-кордонні платежі є ключовою галуззю, де цифрові валюти можуть приносити реальну користь, співпраця зі Stellar допоможе просунути використання цієї технології та надати переваги всім користувачам», — заявила Мей Забане, віцепрезидент PayPal із блокчейну, криптовалют і цифрових валют.