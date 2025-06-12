Зростання інфляції, нові виклики й роль НБУ: чого чекати банкам протягом 2025 року — думка експерта

Перший квартал 2025 року для банківського сектору України виявився непростим. Національний банк підвищив облікову ставку з 13% до 15,5% у відповідь на інфляційний тиск, який у річному вимірі досяг 13,6%. Це позначилося на дохідності депозитних сертифікатів, вартості нових ОВДП та загальній привабливості кредитних продуктів.

За словами Сергія Максюти, члена правління Sense Bank, банки також зіткнулися з рекордним податковим навантаженням — прибуток за 2024 рік оподатковувався за ставкою 50%. У поєднанні з інфляційним тиском на витрати, зокрема оплату праці, оренду та ІТ-послуги, це змусило банки активізувати оптимізацію бізнес-процесів і переглядати підходи до ефективності.

Попри складнощі, банківська система демонструє стійкість. Рентабельність банків залишається понад 30%, NPL скорочуються, а рівень капіталізації залишається високим. Клієнтська база продовжує зростати, зберігається довіра до банків, що підтверджується зростанням обсягів депозитів і кредитних портфелів.

На думку Сергія Максюти, регуляторна політика НБУ зміщується у бік превентивності: посилюється акцент на впровадження open banking, розвиток ESG-стандартів і кіберстійкості. Експерт прогнозує, що у другому кварталі на банки чекатиме помірне зростання кредитування, зокрема в межах держпрограм «5−7−9%», та стабілізація депозитної бази на фоні привабливих умов за 3-місячними депозитними сертифікатами (ставка — 19%).