Вперше з початку року «Мінфін» зафіксував зниження ціни на продуктовий кошик

Інфляція в Україні продовжує пришвидшуватись. За даними Держстату, у квітні зростання споживчих цін у річному вимірі досягло 15,1% проти 14,6% у березні. Традиційно в лідерах зростання харчі. Великдень, коли торговці активно переписують цінники, позаду. Чи означає це, що у травні продуктова інфляція зменшить оберти? — Мінфін шукав відповідь на це запитання.

«Мінфін» веде власний моніторинг цін на продукти та щомісяця публікує аналітичні звіти про те, що відбувається з цінниками. На початку минулого місяця «Мінфін» прогнозував, що квітень стане свого роду «сезоном експериментів» для продавців.

Українці тоді готувалися до Великодня, а до цього свята традиційно накривають щедрі столи та не заведено економити на частуваннях. Тому ритейлери активно підвищували цінники на все — від яєць та м'яса до овочів та фруктів. Це стало однією з причин рекордного зростання цін на продукти у квітні.

Нацбанк, коментуючи інфляційні процеси у країні, називає Великдень «додатковим чинником» інфляційного зростання. Але були й інші причини стрімкого зростання цін на товари. Серед них у НБУ виділили залишковий ефект невисокого торішнього врожаю та квітневі заморозки, які вдарили за якістю торішніх запасів овочів, зокрема борщового набору, відповідно вибір зменшився.

«Крім того, проінфляційними факторами залишаються високі витрати бізнесу на зарплати в умовах нестачі персоналу та активний споживчий попит», — додали в НБУ.

Їжа знову в лідерах зростання: що дорожчало найшвидше

За даними Держстату, у квітні споживчі ціни в Україні зросли порівняно з березнем на 0,7%, що, на перший погляд, не так багато. Але «внесок» продуктових цінників в інфляційне ралі виявився більшим, ніж раніше. За загального зростання споживчих цін на 0,7% їжа, згідно з офіційними вимірами, подорожчала на 1,8%, тоді як товари деяких інших категорій навіть подешевшали.

Наприклад, цінники на одяг та побутову техніку впали на 0,3%, автомобільне паливо через зниження нафтових котирувань — на 2,2%. Це потягло вниз і цінники на транспортні послуги, хоч і не так помітно (мінус 0,2%).

Активне зростання цін на їжу у квітні не стало сюрпризом. Аналізуючи ситуацію в продуктовому роздробі за підсумками березня, «Мінфін» прогнозував, що саме квітень стане місяцем високих цінників, і переписуватимуть їх продавці аж до закінчення великодніх свят, коли традиційно спостерігається сплеск попиту на харчові продукти, у тому числі на різні делікатеси.

Як показує моніторинг Держстату, найбільше у квітні подорожчали хліб (на 1%, порівняно з березнем та на 21,8% за рік), м'ясо (на 3,8% за місяць та на 12,6% за рік), риба (плюс 1,3% за місяць та 12,8% за місяць), фрукти (на 7,9% за рік) 2,2% за місяць та 12,3% за рік).

Овочі минулого місяця зросли в ціні на 0,9%, але у річному вимірі цінники підскочили на рекордні 35,8%, що вивело цю категорію продуктів на друге місце у найкращі 3 за подорожчанням. На третьому місці за динамікою цін за рік олія — плюс 34,8%. При цьому минулого місяця цінники на нього теж «заспокоїлися» — порівняно з березнем зросли лише на 0,4%. Лідером цього списку стали яйця, цінники на які за рік злетіли на 74,6%. Хоча у квітні, попри великодні свята, яйця навіть подешевшали порівняно з березнем на 2,5%.

Фактично всі продукти, цінники на які протягом року виросли найбільше, раптом пригальмували. Голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін пов'язує це з тим, що вартість цих товарів уже й так «сягнула» і, враховуючи порівняно невисоку купівельну спроможність багатьох українських сімей, підвищувати цінники далі вже нікуди.

При цьому, за даними East Fruit, та ж овочева категорія у квітні дорожчала по-різному. Скажімо, цінники на буряки просто злетіли. Усього за тиждень вона подорожчала на 16%, до 22−32 гривень за кілограм на гурт. А, порівняно з аналогічним періодом минулого року, буряки в Україні подорожчали у 2,5 раза.

Зростання цін аналітики East Fruit пояснюють стрімким скороченням пропозиції цього продукту, що дозволяє фермерам, які зуміли зберегти торішній урожай у високій якості, підвищувати розцінки.

«Вже зараз мережі супермаркетів і потові компанії повідомляють про дефіцит цієї продукції, перекрити який не так просто», — кажуть аналітики East Fruit.

А ось цінники на тепличні огірки наприкінці квітня буквально посипалися. За тиждень вартість огірків упала на 42% (до 45−75 гривень за кілограм), що пов'язане зі збільшенням вибірки вітчизняними тепличними комбінатами. Імпортери, які завезли великі партії тепличних овочів (зокрема, з Румунії), були змушені знизити цінники до 25 гривень за кіло.

Щодо яєць, то, як розповів «Мінфіну» голова Спілки птахівників України, вже у квітні продавці яєць, хоч офіційно і не знижували ціни (в середньому вони залишалися в межах 5,1−5,5 гривень за штуку), але почали проводити багато різних акцій та давати знижки, намагаючись стимулювати попит до Великодня. Що, зрештою, і зафіксував Держстат, зазначивши зниження цін на яйця у квітні на 2,5%, порівняно з березнем.

Олег Пензін додав, що продавці яєць стали щедрішими під тиском Антимонопольного комітету, який побачив змову на цьому ринку і наказав птахівникам виправити порушення.

Чому дешевшають молочні продукти

За деякими продуктами минулого місяця намітилися досить цікаві тенденції. Наприклад, хліб, який у березні виріс у ціні на 1,2%, у квітні дорожчав не так активно (на 1%).

Хоча, як каже перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, зберігаються всі передумови для подальшого зростання цін на хліб, зокрема, дорожчає борошно, особливо житнє.

Цього тижня має відбутися зустріч пекарів із виробниками борошна, у ході якої стане зрозуміло, що буде з цінами на сировину для хліба далі. При цьому, роздріб може гальмувати подальше подорожчання цього продукту, побоюючись падіння продажів.

Схожа ситуація з макаронами. Як розповів «Мінфіну» голова концерну «Ярослав» (до його структури входить Київська макаронна фабрика) Олександр Барсук, багато виробників не ризикують підвищувати ціни на макарони, всупереч подорожчанню борошна.

«Поганий збут і нездорова конкуренція», — пояснив Олександр Барсук. За його словами, пропозиція макаронів на вітчизняному ринку різко збільшилася. З одного боку — коштом недорогого імпорту, з іншого — через аграріїв, які активно освоюють цей ринок.

«Дедалі більше агрокомпаній йдуть у перероблювання зернових, налагоджують виробництво макаронів. Вони заможні, і можуть грати в довгу, в тому числі демпінгуючи за цінами. Вже йде переділ цього ринку, а в недалекому майбутньому аграрні компанії перекуповуватиму обладнання та бренди», — прогнозує Барсук.

У квітні, за даними Держстату, не зросли ціни на молоко, сир і сир, а вершкове масло навіть подешевшало на 0,2%. До цього молочні продукти з місяця на місяць лише дорожчали. Однією з причин є зниження цін на молочну сировину.

Як зазначили в Асоціації виробників молока, до кінця квітня вартість молока екстракласу склала 16,15 грн за літр без ПДВ, що на 20 копійок нижче, ніж місяцем раніше. На 20 копійок подешевшало у закупівлі та молоко вищого ґатунку (до 15,95 грн за літр). Цінник на молоко першого класу опустився на 5 копійок (до 15,6 грн).

У профільній асоціації пояснили, що цінники на сировину падають через збільшення залишків молочної сировини, а обсяги випуску молочної продукції випереджають темпи її реалізації. Тобто очевидно — профіцит молока. Ситуацію посилює і збільшення імпорту молочної продукції, особливо сирів, частка яких у вітчизняному роздробі досягла 50%.

Що показав ціновий моніторинг «Мінфіну»

«Мінфін» веде власний моніторинг цін на харчові продукти в Україні. І, як показує практика, нерідко він показує суттєвіше зростання цін на їжу, ніж дані офіційної статистики.

Для розрахунку середнього бюджету на продуктовий кошик «Мінфін» орієнтується на список основних продуктів, складений аналітикамиpicodi.comз урахуванням норм раціонального харчування.

До нього входять:

молоко — 10 літрів;

Хліб — 10 буханців;

Рис — 1,5 кілограма;

Сир — 1 кілограм;

М'ясо — 6 кілограмів;

Фрукти — 6 кілограмів;

Овочі — 8 кілограмів;

Яйця — 20 штук.

За підсумками березня такий набір коштував 3 661,38 грн, у лютому — 3289,33 грн, у січні — 3036,63 грн, а в грудні минулого року — 2907,15 грн.

Що змінилося у квітні:

10 літрів молока жирністю 2,6% коштували 587,88 грн;

10 буханців хліба — 415,3 грн;

1,5 кілограма рису — 87,75 грн;

Кілограм сиру — 299,9 грн;

6 кілограмів м'яса (курятини) — 1291,38 грн;

6 кілограмів фруктів (яблук) — 281,64 грн;

8 кілограмів овочів (4 кілограми картоплі, за кілограм моркви, капусти, буряків та цибулі) — 281,05 грн;

20 яєць — 147,6 грн.

Разом — 3392,5 грн або майже на 270 грн дешевше, ніж у березні.

Фактично вперше з початку року Мінфін зафіксував зниження ціни на продуктовий кошик. У нашому продуктовому наборі за місяць помітно подешевшали молоко та сир, а також хліб та овочі. Незначне зниження цін спостерігається за яйцями (у березні за два десятки потрібно було віддати 149,36 гривні, а у квітні — 147,6 грн) і навіть за курячим філе (у березні 6 кг коштували 1,4 тисячі, у квітні — менше ніж 1,3 тисячі гривень). Водночас подорожчали яблука та рис.

Якщо минулими місяцями дані моніторингу «Мінфіну» показували набагато більшу інфляцію, ніж за Держстатом, то у квітні — прямо протилежна ситуація. Згідно з офіційною статистикою, продукти подорожчали на 1,8%, а, за даними «Мінфіну», подешевшали майже на 8%. Така різниця даних пояснюється специфікою підбору продуктів. Скажімо, з м'ясної продукції минулого місяця дорожчала переважно свинина (її масово брали на святкові столи), а не курятина (вона включена в кошик «Мінфіну»).

Фрукти, за даними Держстату, зросли у ціні майже на 8% за місяць. Але йдеться переважно про імпортні позиції, тоді як до нашого кошика входять українські яблука, які, хоч і подорожчали, але не суттєво. Минулого місяця також помітно подорожчала риба, яка в переліку продуктів кошика від Мінфіну відсутня.

Крім того, «Мінфін» замінив у своєму продуктовому кошику цибулю порей на ріпчасту (яку використовує у своєму раціоні більшість українських сімей), а вона дешевша. Але навіть із поправкою на це можна стверджувати, що у роздробі продукти дорожчають уже не так швидко, як, наприклад, у березні. А багато хто навіть потрапив під розпродаж.

Як змінюються ціни у травні

Як каже Олександр Барсук, всупереч зростанню собівартості, багато виробників зіткнулися з тим, що просто не можуть далі підвищувати ціни на свою продукцію через побоювання, що продаж просто впаде.

Причини в різних сегментах ринку різні. Це може бути або зниження споживання (наприклад, по молочку), або посилення конкуренції та демпінг.

В Асоціації виробників молока зазначають, що на початку травня ціни на молочну сировину стабілізувалися, проте це сталося насамперед внаслідок зростання експорту готової продукції. Разом з тим, збут на внутрішньому ринку залишається невисоким.

Тобто цього місяця цінники на молочку навряд чи суттєво зміняться. Надалі все залежатиме від того, які умови щодо експорту виставлять для України європейські партнери (автоматично продовжувати пільги з 5 червня в ЄС відмовилися, далі справа за перемовниками). Якщо преференції для молочної продукції збережуться, у другій половині червня молочна сировина може подорожчати, прогнозують у профільній асоціації. Якщо це станеться, може поновитися зростання цін і на молочку, і в роздріб.

Швидше за все, дорожчатимуть також овочі. Адже холодна погода наприкінці квітня — на початку травня вдарила по городній розсаді. У деяких регіонах фермерам навіть довелося проводити її повторну висадку. Це може погіршити врожай ранніх овочів. Незрозумілі перспективи й щодо врожаю ягід — через погодні катаклізми він також може погіршитися. Наприклад, на Закарпатті полуницю зараз продають по 250 гривень, що на 50 гривень дорожче, ніж у травні минулого року. При цьому якість ягоди явно гірша, ніж торік — через недостатню кількість сонячних днів полуниця кисла.

За даними East Fruit, станом на 9 травня в Україні подорожчала цибуля. 2 травня гуртовики торгували ним по 14−18 гривень, а через тиждень — підвищили цінники до 20−26 гривень.

Підскочили ціни та на огірки — до 50−75 гривень проти 25−50 гривень тижнем раніше. Солодкий перець подорожчав із 95−110 до 120−125 гривень. Ще більше подорожчали деякі імпортні фрукти, наприклад, лимони (з 80−90 до 80−120 грн за кілограм) і ківі (з 110−190 до 105−240 грн).