У Раді шукають способи вирішити проблему кредитування військових без змін у законодавстві

Проблему відмови банків у кредитах військовослужбовцям вивчають у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, і його голова Данило Гетманцев анонсував підготовку рішень для її подолання. Про це він повідомив 9 червня у Telegram, передає Мінфін.

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Причини блокування кредитів

Гетманцев пояснив, що банки масово відмовляють військовим через законодавчу норму, яка забороняє нараховувати їм відсотки та штрафи за кредитами. Хоча це преференція, вона фактично перешкоджає отриманню нових позик, адже держава не компенсує банкам пов’язані з цим ризики та втрати доходу.

Пропозиції для вирішення

Голова комітету підтримав ідею глави НБУ щодо запровадження бюджетної програми для відшкодування банкам таких витрат. Також він схвалив пропозицію Олега Гороховського, співзасновника monobank, який запропонував банкам, що обслуговують виплати військовим, надавати кредитні ліміти на основі середнього утримання за три місяці. Гетманцев наголосив: «Обслуговування винагороди приносить дохід, частину якого необхідно спрямувати на соціальні програми. Це може бути зафіксовано у рамках відповідного меморандуму між банками і не потребує нормативно-правових змін».

Стан справ у банках

Наразі банки не відкривають кредитні ліміти та блокують послугу «Оплата частинами» для військових. Гороховський зазначив, що monobank не нараховує відсотки за виданими кредитами, але не видає нові через відсутність ресурсів, і ця ситуація характерна для інших банків. Він підкреслив, що проблема виникла через ухвалення закону без передбачення джерел його фінансування.