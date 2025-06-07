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7 червня 2025, 12:17

НБУ оштрафував платіжний сервіс Нової пошти на 90 мільйонів

У травні 2025 року Національний банк наклав штрафи на шість небанківських фінансових установ. Причиною стали виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів, а також валютного законодавства. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу регулятора.

У травні 2025 року Національний банк наклав штрафи на шість небанківських фінансових установ.
Фото: НБУ

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Зокрема, НБУ оштрафував на 90,66 млн грн ТОВ «НоваПей» (NovaPay), яке надає платіжні послуги клієнтам Нової пошти.

Підставою для штрафу стало «невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу».

Регулятор зазначив, що серед іншого, це призвело до незабезпечення своєчасного виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та належного інформаційного обміну зі спеціально уповноваженим органом.

Крім того, ТОВ «НоваПей» отримало два письмових застереження:

  • за порушення вимог щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов'язані з ними, а також низку інших порушень;
  • за надання фінансових платіжних послуг з транскордонних переказів валютних цінностей з України без наявності ліцензії Національного банку.

Інші оштрафовані компанії

Нацбанк також оштрафував у травні низку інших фінансових компаній:

  • ТОВ «ПрофітГід» — штраф у розмірі 6 382 410 грн;
  • ПТ «Ломбард Парус» — 799 000 грн;
  • ТОВ «Стар Файненс Груп» — 595 000 грн;
  • ТОВ «ФК «Є Гроші» — 595 000 грн;
  • ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» — 17 000 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Нова пошта пояснила нові обмеження на післяплату для фізосіб.

В українських соцмережах розійшлася інформація про те, що Нова пошта ввела обмеження для фізичних осіб: не більше п'яти відправлень з післяплатою на місяць на загальну суму до 30 000 гривень. 2 червня компанія оприлюднила офіційне пояснення щодо цієї ситуації.

Згідно з роз'ясненнями Нової пошти, обмеження стосуються не кількості посилок, а фінансових операцій через сервіс NovaPay.

«Нова пошта не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються. Але в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави, нас змушують вводити нові процедури та правила», — йдеться в заяві.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
7 червня 2025, 13:11
#
А ось і ключик від ларчика. Люди які кричали «я піду і НП без моїх грошей збанкрутує» — подумайте скільки НП даєте ви, і скільки з неї здирає НБУ.
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