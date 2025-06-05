Ізраїльський бізнесмен купує частину БЦ «Леонардо» і ТРЦ «Універмаг «Україна» у центрі Києва

City Capital Group, що належить ізраїльському бізнесмену Оферу Керзнеру, купує два об'єкти комерційної нерухомості у центрі Києва — першу чергу БЦ «Леонардо» і ТРЦ «Універмаг «Україна». Продавець — ірландська банківська корпорація IBRC. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Forbes Ukraine.

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Бізнес-центр «Леонардо» складається з двох черг загальною площею 60 000 кв. м. Керзнер купує першу, яку відкрили у 2005 році в будівлі колишнього готелю. Площа об'єкту становить 23 155 кв. м. Серед орендарів — відділення банків Sense Bank та Universal Bank, магазин техніки Miele, ресторан Ink.

Торговий центр «Універмаг «Україна», площею 45 330 кв. м, має багату історію — його збудували понад 50 років тому. У 2004 році будівля пройшла масштабну реконструкцію. Серед відомих орендарів — «Велмарт», Brocard, Intertop, Pandora, Jysk, Reserved, Sinsay та інші популярні бренди.

Вартість угоди

Точна сума наразі невідома, але, за оцінками Forbes Ukraine, вартість угоди може становити від $70 до $100 мільйонів.

Покупець

City Capital Group — українська девелоперсько-інвестиційна компанія, яка зосереджується на комерційній нерухомості. Її заснував ізраїльський підприємець і меценат Офер Керзнер. Він веде бізнес в Україні з 1998 року.