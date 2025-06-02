Купуй в АТБ — вигравай з àбанком! До 50 000 грн щотижня та подарунки кожному новачку

АТБ — це вже давно більше, ніж просто супермаркет. Це улюблене місце покупок мільйонів українців, де завжди чекають вигідні ціни, постійні акції та шалений вибір продуктів!

Тож аби зробити продуктовий шопінг українців ще приємнішим, àбанк запускає масштабну акцію «Щасливі покупки в АТБ — грошові виграші з àбанком!». Учасники можуть щотижня вигравати грошові призи та отримувати гарантовані подарунки — просто за звичні покупки з кобренд-карткою «АТБ». В акції можуть взяти участь як нові, так і чинні клієнти, які мають картку «АТБ» від àбанку.

Період дії акції: з 2 червня до 6 липня 2025 року.

Як взяти участь?

Здійснивши 2 покупки від 200 грн у магазинах АТБ протягом одного акційного тижня, розраховуючись карткою «АТБ» від àбанку — клієнт автоматично стає учасником розіграшу головного призу — 50 000 грн бонусної винагороди.

Які призи будуть розіграні:

Щотижня — 2 грошових призи по 50 000 грн як бонусна винагорода!

Гарантований подарунок — сертифікат на 100 грн для покупок у мережі АТБ — для нових клієнтів або тих, хто ще не використовував картку «АТБ» у магазинах АТБ.

Акція триватиме 5 тижнів, тож кожного тижня буде розіграно 2 грошових призи по 50 000 грн!

Ця акція від àбанку — це можливість отримати грошові призи за щоденні покупки.

Більше деталей про умови участі — на офіційному сайті àбанку.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,3 млн клієнтів, і щомісяця ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Основна місія банку — нагадувати про те, що кожна людина важлива, відмінно задовольняючи потреби своїх клієнтів. Основна мета — надання технологічного сервісу в режимі online за допомогою інтуїтивного мобільного застосунку àbаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, співробітники наших відділень готові надати високий рівень обслуговування кожному клієнту. Слідкуйте за офіційними сторінками àбанку в соціальних мережах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.