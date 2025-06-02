АТБ — це вже давно більше, ніж просто супермаркет. Це улюблене місце покупок мільйонів українців, де завжди чекають вигідні ціни, постійні акції та шалений вибір продуктів!
Купуй в АТБ — вигравай з àбанком! До 50 000 грн щотижня та подарунки кожному новачку
Тож аби зробити продуктовий шопінг українців ще приємнішим, àбанк запускає масштабну акцію «Щасливі покупки в АТБ — грошові виграші з àбанком!». Учасники можуть щотижня вигравати грошові призи та отримувати гарантовані подарунки — просто за звичні покупки з кобренд-карткою «АТБ». В акції можуть взяти участь як нові, так і чинні клієнти, які мають картку «АТБ» від àбанку.
Період дії акції: з 2 червня до 6 липня 2025 року.
Як взяти участь?
Здійснивши 2 покупки від 200 грн у магазинах АТБ протягом одного акційного тижня, розраховуючись карткою «АТБ» від àбанку — клієнт автоматично стає учасником розіграшу головного призу — 50 000 грн бонусної винагороди.
Які призи будуть розіграні:
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Щотижня — 2 грошових призи по 50 000 грн як бонусна винагорода!
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Гарантований подарунок — сертифікат на 100 грн для покупок у мережі АТБ — для нових клієнтів або тих, хто ще не використовував картку «АТБ» у магазинах АТБ.
Акція триватиме 5 тижнів, тож кожного тижня буде розіграно 2 грошових призи по 50 000 грн!
Ця акція від àбанку — це можливість отримати грошові призи за щоденні покупки.
Більше деталей про умови участі — на офіційному сайті àбанку.
Про àбанк
àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,3 млн клієнтів, і щомісяця ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Основна місія банку — нагадувати про те, що кожна людина важлива, відмінно задовольняючи потреби своїх клієнтів. Основна мета — надання технологічного сервісу в режимі online за допомогою інтуїтивного мобільного застосунку àbаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, співробітники наших відділень готові надати високий рівень обслуговування кожному клієнту. Слідкуйте за офіційними сторінками àбанку в соціальних мережах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.
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