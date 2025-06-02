Маск анонсував запуск месенджера XChat з шифруванням «у стилі біткоіна»

Ілон Маск анонсував запуск месенджера XChat, який отримає шифруванням «у стилі біткоіна », функцію зникаючих повідомлень і можливість надсилати файли будь-якого типу.

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«Систему створено на основі Rust з використанням шифрування у стилі біткоїна, повністю нова архітектура», — написав Маск в X.