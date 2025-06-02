Ілон Маск анонсував запуск месенджера XChat, який отримає шифруванням «у стилі біткоіна», функцію зникаючих повідомлень і можливість надсилати файли будь-якого типу.
2 червня 2025, 13:15
Маск анонсував запуск месенджера XChat з шифруванням «у стилі біткоіна»
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Деталі
«Систему створено на основі Rust з використанням шифрування у стилі біткоїна, повністю нова архітектура», — написав Маск в X.
All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025
This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
функцію зникаючих повідомлень і можливість надсилати файли будь-якого типу.
це вміють такі мастодонти як вайбер і вазап, про телегу вже й не згадую.
крім вживання букви Х — жодних іновацій