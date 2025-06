Маск анонсував запуск месенджера XChat з шифруванням «у стилі біткоіна»

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Систему створено на основі Rust з використанням шифрування у стилі біткоїна, повністю нова архітектура», — написав Маск в X.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.



This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.