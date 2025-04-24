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24 квітня 2025, 19:41

Чи зможе золото замінити долар у портфелях інвесторів

Ціни на золото різко зросли на тлі недавніх торговельних потрясінь, які змусили інвесторів шукати безпечну гавань, тоді як конкуруючі активи, такі як казначейські облігації США та долар, впали. Чому багато аналітиків прогнозують подальше зростання ціни металу, розповідає CNBC. «Мінфін» публікує переклад статті.

Ціни на золото різко зросли на тлі недавніх торговельних потрясінь, які змусили інвесторів шукати безпечну гавань, тоді як конкуруючі активи, такі як казначейські облігації США та долар, впали.

Зростання ціни золота пов'язане зі змінами у торговельній політиці США при Дональді Трампі. Золото стало надійним активом, який заповнив вакуум, що утворився на ринку, зазначив директор із досліджень гірничодобувної промисловості та енергетичних товарів Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

«Через те, що долар США та казначейські облігації втрачають свою привабливість, як активи-притулки, попит на них знижується, а золото стає затребуванішим», — додав Дхар.

Ціни на золото досягли нових максимумів у $3 500 за унцію у вівторок. Багато аналітиків прогнозують подальше зростання. JP Morgan очікує, що середня ціна золота складе $3 675 за унцію до четвертого кварталу 2025 року і досягне $4 000 до другого кварталу 2026 року.

Водночас казначейські облігації США останніми тижнями розпродавалися, а дохідність 30-річних облігацій досягла максимуму з листопада 2023 року на початку цього місяця. Індекс долара США знижується і послабився на 8% цього року, згідно з даними LSEG.

Дохідність 30-річних казначейських облігацій зросла лише на 2 базисних пункти цього року, але стрибок протягом тижня після того, як Трамп оголосив про взаємні тарифи, становив понад 30 базисних пунктів. Базова дохідність 10-річних облігацій також зросла на 30 базових пунктів. Спотові ціни на золото зросли на 25% цього року.

Хоча дохідність довгострокових казначейських облігацій США знизилася, порівнюючи з максимумами, досягнутими на початку цього місяця, а долар трохи зміцнився після того, як Трамп відмовився від своїх коментарів про звільнення голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, репутація американських активів серед інвесторів уже постраждала.

«Хоча це не кінець епохи долара США, можна сказати, що довіра до США, їхньої економіки та їхніх основних активів, долара США та казначейських облігацій знизилася», — заявив ринковий стратег Всесвітньої золотої ради Джон Рід.

Чому вибирають золото

Традиційна зворотна залежність між дохідністю казначейських облігацій та золотом, схоже, змінилася. Зазвичай, коли дохідність вища, зливки стають менш привабливими.

За словами викладача факультету бухгалтерського обліку, фінансів та економіки Університету Вайкато Майкла Райана, здатність золота хеджувати ризики інфляції робить його особливим.

Очікується, що тарифи призведуть до зростання інфляції в США, що передбачає вищі відсоткові ставки в майбутньому, що, зі свого боку, чинитиме тиск на казначейські облігації, сказав Райана.

«Однак золото історично сприймається, як засіб хеджування від інфляції, що може пояснювати перевагу, яку йому віддають. Можливо, саме передбачувані властивості золота, як засобу хеджування від інфляції, роблять його особливим», — додав він.

Аналітики повідомили CNBC, що ще одним чинником, який вплинув на зміну взаємозв'язку між золотом та казначейськими облігаціями, стало зниження довіри до Америки та ідеї «виключності США».

«Довіра до американських активів знижується через економічну та геополітичну невизначеність», — вважає стратег із сировинних товарів у ANZ Соні Кумарі.

Ринки розглядають тарифну війну Трампа, як політичний прорахунок, а передбачувана незалежність золота від будь-якої грошово-кредитної та фіскальної політики підвищує його привабливість.

Ще більше привабливості золоту надає те, що долар США втрачає свою силу. Слабший долар зазвичай робить товари, оцінені в доларах, включаючи золото, цікавішими для власників інших валют.

На шляху диверсифікації

Центральні банки країн із економікою, що розвиваються, які вкладали менше коштів у золото, порівнюючи з розвиненими країнами, тепер звертають увагу на цей метал і, ймовірно, продовжать його купувати, оскільки вони диверсифікують свої резервні активи, засновані на доларах, зазначає головний інвестиційний стратег Bank of Singapore Елі Лі.

Нещодавній розпродаж долара викликав дискусії щодо глобальної дедоларизації, поставивши під сумнів привабливість американської валюти, як світової резервної валюти.

Хоча розпродаж долара позитивно позначився на вартості золота, складно уявити майбутнє, в якому американська валюта припинить бути основною, з огляду на витрати на транспортування та зберігання золота, а також відсутність у нього дохідності.

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Хоча статус казначейських облігацій США, як надійного активу, був переоцінений, їх все ще складно замінити, оскільки це найліквідніший ринок у світі, зазначив керуючий портфелем Franklin Income Investors Тодд Брайтон.

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