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26 травня 2025, 18:10

Чи замінить ШІ лікарів в Україні

У квітні 2025 року Китай зробив прорив, який може змінити глобальну систему охорони здоров’я: Інститут досліджень галузі штучного інтелекту (AIR) при Університеті Цінхуа запустив першу у світі віртуальну лікарню, повністю керовану агентами штучного інтелекту. До яких змін це може призвести, та як новації впливатимуть на Україну, розповідають у громадській організації Медичний конструктор.

У квітні 2025 року Китай зробив прорив, який може змінити глобальну систему охорони здоров’я: Інститут досліджень галузі штучного інтелекту (AIR) при Університеті Цінхуа запустив першу у світі віртуальну лікарню, повністю керовану агентами штучного інтелекту.

Що це таке?

«Agent Hospital» — не просто набір чат-ботів. Це складна система з 42 повністю автономних ШІ-лікарів, які охоплюють 21 клінічну спеціальність: від кардіології до психіатрії. ШІ-агенти діагностують хвороби, складають індивідуальні плани лікування, відстежують динаміку стану пацієнта і навіть взаємодіють один із одним у командному середовищі — все це без участі людини. Вони приймають клінічні рішення, аналізують мільйони кейсів у режимі реального часу, без втоми і суб'єктивності.

Цікаво, що як пацієнти, так і лікарі в цій системі є агентами штучного інтелекту, що дозволяє створити віртуальне медичне середовище для навчання, симуляцій і тестування. Цей експеримент унікальний ще й тим, що дозволяє моделювати складні клінічні ситуації, які були би неможливі або занадто ризиковані в реальному середовищі.

Перше враження: ефективність та результати

За декілька днів функціонування ця система обробила понад 10 000 клінічних випадків. Точність діагностування перевищила 93%, за результатами MedQA — американського тесту з медичного ліцензування. Вже сьогодні ця віртуальна лікарня використовується, як освітній майданчик для студентів-медиків, де ШІ-лікарі взаємодіють з майбутніми спеціалістами у симульованих клінічних сценаріях.

Проте ефективність цієї моделі — не лише у швидкості та точності. ШІ-агенти можуть бути запрограмовані на базові стандарти доказової медицини та слідувати протоколам без відхилень. Вони не втомлюються, не впадають у вигорання, не вимагають зарплат, не піддаються корупції чи впливам фармлобі. В цьому й полягає їхня сила, але це і є загрозою.

Геополітичний та технологічний прорив

Китай демонструє не лише науково-технічну перевагу, а й прагнення очолити нову хвилю глобальної трансформації медичних систем. У ситуації, коли багато країн Заходу (зокрема, США, Німеччина, Японія) лише обговорюють впровадження ШІ у клінічну практику, Китай уже створює автономні системи національного масштабу.

І це — не випадковість. Агентські моделі ШІ дозволяють Пекіну розвивати медицину без залежності від людських ресурсів, уникати ризиків пандемій і компенсувати нестачу кваліфікованих кадрів в окремих регіонах. Одночасно це — важіль для розширення китайського впливу через «експорт цифрових норм» у медичному середовищі.

Ризики, які не можна ігнорувати

1. Етична відповідальність. Якщо ШІ помиляється — хто винен? Юридична система сьогодні не має інструментів для покарання алгоритму або компенсації постраждалим.

2. Деградація професії лікаря. Існує ризик втрати самостійності медичних фахівців, яких можуть замінити або підпорядкувати алгоритмам.

3. Модель тотального моніторингу. У руках авторитарних режимів така медицина може стати інструментом збору біоданих і контролю над населенням.

4. Суспільна недовіра. Пацієнти можуть не сприймати лікування від «нелюдської» системи, яка не має емпатії чи морального контексту.

5. Підміна клінічного мислення статистикою. Алгоритм може не розпізнати рідкісні синдроми або комплексні клінічні ситуації.

6. Технологічна залежність. Ризик виникнення монополій та втрати національного контролю над критичними медичними алгоритмами.

7. Комерційна маніпуляція алгоритмами. Потенційна можливість підлаштування рекомендацій під інтереси фармацевтичних компаній або страхових структур.

Український контекст: виклики та потенціал

Українська система охорони здоров’я не готова до такого технологічного виклику. Ми маємо справу не лише з воєнними наслідками, а й з роками системної деградації, фрагментації мережі ЗОЗ, неефективною цифровізацією та тотальним дефіцитом кадрів. Часто ШІ звучить, як магічне рішення, але без чіткої стратегії та ресурсів він ризикує перетворитися на чергову недофінансовану ініціативу.

Водночас ігнорування цієї хвилі несе загрозу маргіналізації. Якщо Україна не інвестує в адаптацію й розробку власних стандартів ШІ-медицини, то за 10 років ми перетворимось на експериментальний полігон для зовнішніх систем.

Можливості для України:

  • Автоматизація первинної допомоги в регіонах, де лікарів фактично немає.
  • ШІ-симулятори для медичних ВНЗ — порятунок в умовах викладацького дефіциту.
  • Впровадження аналітичних систем моніторингу для раннього виявлення загроз, епідемій, неефективності в лікуванні.
  • Платформи воєнної медицини — адаптація агентських моделей ШІ до польових умов, реабілітації та ПТСР.
  • Етичний кодекс ШІ — Україна може стати лідером у формуванні міжнародних норм щодо етики, права та відповідальності у медичних ШІ-системах.

Прогноз на 10 років

2025−2027: Китай масово впроваджує Agent Hospital у провінціях, одночасно експортує систему в країни Глобального Півдня. В Україні — поодинокі пілоти.

2028−2030: Розгортається публічна дискусія в Україні. Частина ЗОЗ впроваджує елементи ШІ для навантаження на персонал. Початок роботи українських стартапів.

2031−2035: Впровадження державно-приватної моделі з локальним виробництвом ШІ-рішень для охорони здоров’я. Створення «гібридних клінік», що поєднують автоматизовану діагностику з людським втручанням.

Висновки

Agent Hospital — це технологічний виклик, який змушує кожну державу поставити собі складне запитання: якою має бути медицина майбутнього? І головне — хто контролює цей процес?

Україна не має права ігнорувати ШІ-революцію в медицині. Але ще більший ризик — бездумне копіювання чужих моделей. Потрібно створити власну архітектуру — етичну, національно безпечну, збережену від технократичного цинізму. Без цього медична система стане або ринковим додатком до глобальних платформ, або зоною ризику для життя пацієнтів.

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ШІ не повинен замінити людину. Він має стати її інструментом. Але тільки там, де є суб'єкт, що не боїться брати відповідальність.

Джерело: Мінфін
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