Фонд гарантування виставляє на продаж ювелірні вироби Промінвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 травня 2025 року виставляє на продаж активи ПАТ « Промінвестбанк », а саме срібні сережки та каблучки, із початковою ціною лота — 993 тисячі гривень. Про це повідомляє ФГВФО .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«29 травня у системі Прозорро.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ „Промінвестбанк“, що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Цього разу на торги виставлено нетиповий лот — ювелірні вироби», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу лота №G32N027558 включено 1730 ювелірних виробів — срібні сережки та каблучки 925 проби. Частина прикрас оздоблені ювелірним камінням.