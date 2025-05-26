Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 травня 2025 року виставляє на продаж активи ПАТ «Промінвестбанк», а саме срібні сережки та каблучки, із початковою ціною лота — 993 тисячі гривень. Про це повідомляє ФГВФО.
26 травня 2025, 9:21
Фонд гарантування виставляє на продаж ювелірні вироби Промінвестбанку
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Що відомо
«29 травня у системі Прозорро.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ „Промінвестбанк“, що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Цього разу на торги виставлено нетиповий лот — ювелірні вироби», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до складу лота №G32N027558 включено 1730 ювелірних виробів — срібні сережки та каблучки 925 проби. Частина прикрас оздоблені ювелірним камінням.
Джерело: Мінфін
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