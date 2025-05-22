TikTok-тренди призводять до дефіциту ще одного продукту

Через вплив wellness-естетики та TikTok-трендів матча став справжнім феноменом на ринку споживчих продуктів. За лічені роки цей японський чай перетворився з нішевого продукту на символ здорового способу життя. Водночас, як розповідає співвласниця Matchati Ольга Надбережна в колонці для NV, виробництво цього продукту не встигає за попитом. «Мінфін» публікує ключові тези.

Глобальний бум і його наслідки

Ринок матча стрімко зростає: за даними The Business Research Company, його обсяг досяг $3,48 млрд у 2023 році, та прогнозується зростання до $5,78 млрд до 2028 року із середньорічним темпом зростання (CAGR) 10,7%. Цей сплеск інтересу обумовлений поєднанням чинників: від соціальних мереж до зростаючої уваги до здорового способу життя.

Проте виробництво не встигає за попитом. Дані міністерства сільського господарства, лісового господарства та рибальства (MAFF) свідчать, що у 2023 році Японія виробила 4 176 тонн матча, що майже втричі більше, ніж у 2010-му. Однак понад половина цього обсягу експортується, а внутрішнє споживання в Японії знижується. Ключова причина — матча не є масовим товаром. Це ручна праця, обмежена кількість ферм і неспроможність швидко масштабуватись.

М’які, молоді листя тенча, які є основою матча, зривають лише в перші декілька днів весняного сезону збору врожаю. Вирощування під затіненням, складний процес обробки чайного листа та повільний помел на кам’яних жорнах — все це обмежує обсяги виробництва. Додайте до цього кліматичні зміни та старіння фермерів, і отримаєте надзвичайно вразливий ланцюг постачання.

Японія вже запроваджує державні програми для підтримки вирощування tencha (сировини для матча), однак цього поки що недостатньо для врівноваження ринку.

Причини попиту

По-перше, Японія переживає рекордний туристичний підйом після пандемії COVID-19. Мільйони туристів відкривають для себе матча вперше — часто через кав’ярні, традиційні церемонії або популярні японські десерти. І цей перший контакт перетворюється на довготривалу цікавість.

По-друге, гнучкість у подачі. Хоча матча має природно гіркий, трав’янистий смак, він чудово поєднується з підсолоджувачами — медом, сиропами, рослинним молоком. Саме тому цей чай так легко інтегрується в сучасні рецепти: від латте до морозива, десертів і навіть коктейлів.

Ще одна причина — естетика. Матча неймовірно фотогенічний: яскраво-зелений, контрастний, ефектний у подачі. Саме завдяки цьому він став зіркою ТikTok та невідʼємним атрибутом сторіз ранкової рутини модних інфлюенсерів.

І, звісно, здоров’я. Хоча обсяг кофеїну в матча менший, ніж у каві, він діє м’якше й довше. Крім того, зелений чай давно асоціюється з високим вмістом антиоксидантів.

Ситуація на українському ринку

В Україні інтерес до матча стрімко зростає — як серед споживачів, так і серед кав’ярень, ресторанів і магазинів. Проте імпортери та HoReCa зараз стикаються із серйозними викликами.

Закупівельна ціна зросла на 25%, порівнюючи з минулим роком. Деякі церемоніальні сорти — аж на 75%. Відповідно, ціни в кав’ярнях зросли на 20−30%. Для деяких закладів це означає зниження маржі або тимчасове вилучення напою з меню.

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Ще один чинник — квоти. Через глобальний ажіотаж постачальники з Японії запровадили обмеження на обсяг замовлень. Це означає, що кожен імпортер отримує фіксований ліміт, навіть якщо готовий купувати більше. Такий розподіл дозволяє зберігати стабільність поставок, але додає напруги в логістиці й вимагає ретельнішого планування.