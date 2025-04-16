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16 квітня 2025, 10:00

Кожен третій пенсіонер в Україні отримує 3 340 грн пенсії — Опендатабот

Понад 10,3 млн пенсіонерів наразі нараховується в Україні за даними Пенсійного фонду України. За рік пенсіонерів поменшало на 176 тисяч. Після індексації середня пенсія складає 6341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3340 грн пенсії. Про це повідомляє Опендатабот.

Понад 10,3 млн пенсіонерів наразі нараховується в Україні за даними Пенсійного фонду України.
Фото: depositphotos

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Скільки пенсіонерів в Україні

10 331 375 пенсіонерів налічується в Україні станом на початок квітня 2025 року. Це майже на 177 тисяч менше, ніж у квітні 2024-го.

До 6 341 грн (близько $152) зросла середня пенсія в Україні після щорічної індексації. У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Втім інфляція за цей же період склала 14,6% — тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились.

Кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії ($80). Загалом це понад 3 млн осіб. Водночас завдяки індексації майже у 7 разів поменшало українців, чиї виплати менші за 3 000 грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).

Водночас 1,5 млн українців (14,5% від загальної кількості) отримують понад 10 000 грн пенсії. Середній розмір виплат у цій групі — 15 640 грн ($374)

Ще близько 3 мільйонів (29%) мають пенсії трохи вищі за середню по країні — 6 860 грн ($164). Крім того, 20% пенсіонерів (2,1 млн людей) отримують близько 4 500 грн ($107).

Де найвищі пенсії

Найвищі пенсії — традиційно у Києві: 8 708 грн (на 37% більше за середню). Далі йдуть Донеччина — 7 814 грн (+23%) та Луганщина — 7 314 грн (+15%). Найнижчі ж виплати — на Тернопільщині (4 931 грн) та у Чернівецькій області (5 100 грн).

Найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині — 873 тисячі, у Києві — 748 тисяч та на Харківщині — 707 тисяч. Найменше пенсіонерів — у Чернівецькій області, лише 206 тисяч.

Варто зазначити, що майже третина всіх українських пенсіонерів працюють — 2,9 мільйона (28%). Їхні пенсійні виплати, в середньому, становлять 6 863 грн.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
LutyiPerets
LutyiPerets
16 квітня 2025, 11:14
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Ну щоб прокурорам платити по 100 тис. пенсіі, то звичайним работягам залишається тільки по 3300.
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+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
16 квітня 2025, 11:25
#
Новий план — звичайні роботяги мають взагалі не доживати до пенсії!
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