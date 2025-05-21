Євросоюз скасував економічні санкції проти Сирії

Європейський союз скасував економічні санкції, запроваджені проти Сирії. Про це повідомила верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас.

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Що відомо

«Ми ухвалили рішення зняти наші економічні санкції з Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відновити нову, інклюзивну та мирну Сирію. ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років — і буде продовжувати це робити», — написала Каллас.

Today, we took the decision to lift our economic sanctions on Syria.



We want to help the Syrian people rebuild a new, inclusive and peaceful Syria.



The EU has always stood by Syrians throughout the last 14 years — and will keep doing so. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025

Скасування санкцій США

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив про готовність скасувати всі санкції проти Сирії.

«Після обговорення ситуації в Сирії зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом (…) я розпоряджуся скасувати санкції проти Сирії, щоб дати їй шанс», — заявив Трамп.