Євросоюз скасував економічні санкції проти Сирії

«Ми ухвалили рішення зняти наші економічні санкції з Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відновити нову, інклюзивну та мирну Сирію. ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років — і буде продовжувати це робити», — написала Каллас.

