Як змінилися ціни на житло в Україні за рік. Дані Держстату

За підсумками січня-березня 2025 року індекс цін на житло в Україні становить 111,2%, тоді як за аналогічний період торік показник складав 116%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

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Первинний ринок

На первинному ринку ціни на житло за підсумками першого кварталу 2025 року сповільнили зростання до 14,8% проти 17,6% у першому кварталі минулого року.

Найбільше подорожчали двокімнатні квартири — на 15,1%. Зростання цін на однокімнатні та трикімнатні становило 14,4%.

Вторинний ринок

На вторинному ринку ціни сповільнили зростання до 9,3% у січні-березні 2025 року проти 15,3% за аналогічний період торік.

Зростання цін на однокімнатні квартири становило 9%, двокімнатні — 9,7%, трикімнатні — 9,4%.

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Порівняно з попереднім кварталом ціни на житло зросли на 3,9%, при цьому на первинному ринку — на 4,3%, на вторинному — на 3,6%.

У першому кварталі 2025 року ціни на «первинці» зросли на однокімнатні квартири на 4,4% порівняно з четвертим кварталом 2024 року, на двокімнатні та трикімнатні — на 4,2%. На вторинному ринку ціни зросли на 3,7%, 3,5% і 3,7% відповідно.

У Держстаті зазначили, що ціни на житло у 2024 році зросли на 12,7%.