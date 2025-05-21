За підсумками січня-березня 2025 року індекс цін на житло в Україні становить 111,2%, тоді як за аналогічний період торік показник складав 116%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.
Як змінилися ціни на житло в Україні за рік. Дані Держстату
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Первинний ринок
На первинному ринку ціни на житло за підсумками першого кварталу 2025 року сповільнили зростання до 14,8% проти 17,6% у першому кварталі минулого року.
Найбільше подорожчали двокімнатні квартири — на 15,1%. Зростання цін на однокімнатні та трикімнатні становило 14,4%.
Вторинний ринок
На вторинному ринку ціни сповільнили зростання до 9,3% у січні-березні 2025 року проти 15,3% за аналогічний період торік.
Зростання цін на однокімнатні квартири становило 9%, двокімнатні — 9,7%, трикімнатні — 9,4%.
Читайте також: Українці скуповують квартири у Польщі: чому хвилюються польські рієлтори
Порівняно з попереднім кварталом ціни на житло зросли на 3,9%, при цьому на первинному ринку — на 4,3%, на вторинному — на 3,6%.
У першому кварталі 2025 року ціни на «первинці» зросли на однокімнатні квартири на 4,4% порівняно з четвертим кварталом 2024 року, на двокімнатні та трикімнатні — на 4,2%. На вторинному ринку ціни зросли на 3,7%, 3,5% і 3,7% відповідно.
У Держстаті зазначили, що ціни на житло у 2024 році зросли на 12,7%.
Коментарі