Українці скуповують квартири у Польщі: чому хвилюються польські рієлтори

Продаж квартир іноземцям у Польщі зростає. Серед покупців чимало українців, пише Rzeczpospolita. Минулого року було проведено рекордну кількість угод — 17 330 на загальну площу 1 008 409,75 кв. м. Роком раніше — понад 14 000.

У 2023 році частка покупок нерухомості іноземцями становила близько 6% на ринку продажу. З огляду на те, що продажі у 2024 році впали, частка іноземців серед покупців може збільшитися до трохи більше 10%, кажуть польські аналітики з нерухомості.

Статистика показує, що найбільше квартир придбали українці, також чимало квартир придбали білоруси, росіяни, індійці, британці та в'єтнамці. Середня площа придбаних квартир становила 58,31 м².

Де купують і чому

За даними МВС Польщі, аналіз останніх років показує, що найохочіше іноземці купують житло у Варшаві. У цьому місті за минулий рік вони придбали 3 535 квартир. Краків та Вроцлав стали наступними популярними у іноземних покупців великими містами, де вони купували нерухомість. На Краків припало придбання 1 523 квартир, на Вроцлав — 1491.

Найбільшу кількість приміщень (житлових та комерційних) за площею іноземці купили у наступних воєводствах: Мазовецькому (508 133,89 кв. м), Нижньосилезькому (216 377,70 кв. м) та Малопольському (123 837,27 кв. м), — навели додаткову статистику у МВС.

Причини інтересу до великих міст банальні: іноземці найчастіше купують квартири як інвестиції, у нових житлових комплексах, бажаючи заробити. Інші (досить велика група) вже живуть у Польщі якийсь час і хочуть тут влаштуватися, тому вирішують купити собі квартиру.

Це актуально для українців, воєнна еміграція з України, яка приїхала до Польщі після 24 лютого 2022 року, переважно є представниками середнього класу з гарним фінансовим становищем.

І особливо актуально для киян: у Києві нерухомість до війни була дорожчою, ніж у Варшаві. Багато іноземців, включаючи українців, купують квартири за готівку без кредитів.

Чи легко купити нерухомість у Польщі

Ті ж, хто не має достатньо коштів, щоб купити нерухомість відразу, користуються кредитами.

Зокрема, програмою «Безпечний кредит 2%», яка у 2023 році стимулювала зростання покупок квартир. Нею скористалися 3 044 іноземці (4,7% від загальної кількості виданих кредитів) — переважно громадяни України — 2 215 кредитних договорів, 492 білоруси, 46 громадян Індії та 24 росіянина.

Придбання квартир також полегшується архаїчним Законом 1994 про купівлю нерухомості іноземцями. Їм не потрібно отримувати спеціальний дозвіл на покупку, якщо квартира призначена для власних потреб та не знаходиться у прикордонній зоні.

Це стосується, зокрема, Сопота, Гданська, Хеля чи Криниці-Морської, а Поморське воєводство найчастіше обирають іноземці, хоча їм і необхідно подати заяву на отримання дозволу.

За даними МВС, із 527 житлових та комерційних приміщень, що перебувають у власності іноземців у 2024 році з дозволу Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, 364 приміщення перебували у Поморському воєводстві, зазначає Міністерство внутрішніх справ та адміністрації.

У 143 випадках Міністерство внутрішніх справ та адміністрації винесло негативне рішення. До причин належать, наприклад, відсутність документального підтвердження джерел грошей для придбання або навіть загрози безпеці. Проблема в тому, що половина квартир у Польщі були куплені без дозволу.

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Українські посередники крадуть пропозиції польських агенцій

Вплив покупок іноземців на польський ринок нині невеликий, хоча він може зрости, вважають аналітики, оскільки міграційні процеси набирають обертів, дедалі більше іноземців, які приїхали до Польщі декілька років тому, тепер хочуть купити тут власну квартиру.

Проте значно більше впливають на ситуацію на ринку оренди іноземці, оскільки більшість із них розпочинають свій шлях у Польщі з оренди.

Велика кількість іноземців, які нині проживають у Польщі, особливо громадян України та Білорусі (за оцінками, близько 2 мільйонів осіб), створюють значний ринок оренди та продажу нерухомості.

На польському ринку з'явилися нові посередницькі агенції, якими керують громадяни України, які орієнтують свою пропозицію переважно на клієнтів зі Східної Європи. Вони часто просувають себе через платформи, на кшталт Telegram. І щодо них є проблеми, оскільки вони копіюють пропозиції польських офісів без згоди чи погодження.